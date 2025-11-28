Ön látta? Diótörőt loptak el egy bolt kirakatából! A rendőrség nagy erőkkel keresi a bábut

Edinburgh belvárosában súlyos lopás történt: egy közel két és fél méter magas, több százezer forintos értékű diótörő szobrot vittek el egy koktélbár bejárata elől. A Copper Blossom nevű bár kültéri karácsonyi dekorációjához tartozó figurát hétfő este egy e-bike-kal érkező elkövető vitte magával. A biztonsági kamera felvételei jól mutatják, hogy a tolvaj leemelte a szobrot, az ölébe fektette, majd a biciklin elhajtott George Street irányába.

A diótörő szobor értéke nagyjából 900 font volt, vagyis a lopás során eltűnt figura több százezer forintot ért- Illusztráció

Fotó: Unsplash

Diótörő lopás: zűrös éjszakai jelenet a kamera előtt

A bár vezetője, Paul Paxton a Sky News-nak elmondta, hogy a lopás jelentős anyagi kárt okozott, mivel egy ilyen diótörő figura ára körülbelül 900 font (kb.394 000 forint), és a szökés közben egy több száz font értékű asztal is megrongálódott. A bár másik, hasonló szobrát – amelyet Nelsonnak neveznek – biztonsági okokból az előtérbe helyezték át.

Paul Paxton szerint a bűncselekmény idején több járókelő is elsétált a jelenet mellett, mégsem jeleztek semmit a személyzetnek. A felvételek alapján a lopás nem történt gyorsan, az elkövető még a bicikliről is leesett, így egy egyszerű figyelmeztetés is segíthetett volna.

A lopott diótörő továbbra sem került elő, és a bár üzemeltetői nem számítanak arra, hogy visszakerül. Paul Paxton mindenesetre megjegyezte: bár senkinek sem kívánná, hogy veszélybe kerüljön, csalódott, amiért senki sem szólt időben a lopásról.

