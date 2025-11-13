Riadó a világ egyik legforgalmasabb repülőterén — az FBI azonnal beavatkozott

Szombat délután feszült pillanatok játszódtak le az Atlanta repülőtéren, amikor egy utas a 7A ülésnél egy lőszeres tárat talált a Frontier Airlines egyik Airbus A320-as járatán. A tárban tíz darab éles, úgynevezett „üreges hegyű” lövedék volt, az oldalán pedig a rejtélyes „K H” monogram szerepelt – írj a FoxNews.

Atlanta repülőtéren talált lőszeres tár, amely tíz üreges hegyű lövedéket tartalmazott; az eset miatt az FBI is vizsgálatot indított. Fotó:Illusztráció/Unplash

A helyszínre azonnal kivonult az Atlanta rendőrség (APD), a TSA, valamint a Belbiztonsági Hivatal (Homeland Security) egységei, és az egész repülőgépet evakuálták.

A gépet bombakereső kutyákkal is átvizsgálták, de más gyanús tárgyat nem találtak.

A hatóságok szerint az incidens a Cincinnati felé tartó járat fedélzetén történt, a gép többórás késéssel, este 8 óra előtt indulhatott el újra.

Az FBI is vizsgálja, ki hagyta a lőszeres tárat a fedélzeten.

A hatóságok közleménye szerint az eset után minden utast újra átvilágítottak, és az együttműködő hatóságok megállapították, hogy nem áll fenn közvetlen veszély. A légitársaság szóvivője ugyanakkor azt állította, hogy a lőszeres tár valószínűleg egy korábbi járaton utazó rendvédelmi tiszthez tartozhatott, aki véletlenül hagyta ott.

Úgy tudni, hogy még nem azonosították egyértelműen a tulajdonost, és az ügyet az FBI is vizsgálja.

A légibiztonság újabb figyelmeztetést kapott

A szakértők szerint a mostani eset újra rámutat arra, milyen fontos a repülőtéri biztonsági rendszer folyamatos fejlesztése.

Még ha a lőszeres tár véletlenül is maradt a fedélzeten, az ilyen hibák súlyos következményekkel járhatnak. A TSA és a Belbiztonsági Hivatal vizsgálja, hogyan kerülhetett át a tár a biztonsági szűrésen.

