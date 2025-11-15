Új milliárdos született – a lottó soha nem fizetett még ekkorát

Egy georgiai játékos megnyerte a Mega Millions pénteki 980 millió dolláros (kb. 362 milliárd Ft) főnyereményét, amely a lottó történetének legnagyobb nyereménye az államban. A jackpot nemcsak a szerencsejáték kedvelőinek figyelmét ragadta meg, hanem rekordot is döntött: még soha nem vittek el ekkora összeget Georgia határain belül - számol be a New York Post.
A szerencsés játékos Newnan városában vásárolta a szelvényt, a nyerőszámok: 1, 8, 11, 12, 57, Mega Ball: 7.
A nyertes két lehetőség közül választhat:
- a teljes 980 millió dollárt (kb. 362 milliárd Ft) 30 év alatt kapja meg,
- vagy az egyszeri 452,2 millió dolláros (kb. 167 milliárd Ft) kifizetést választja.
Mellette egy michigani játékos is szerencsés volt: 3 millió dollárt (kb. 1,1 milliárd Ft) nyert a 3X szorzóval.
Georgia ezzel immár 17 Mega Millions-nyertest tudhat magáénak, a mostani siker pedig több mint nyolc év után az első teljes telitalálat az államban.
Miért nőtt ekkorára a Mega Millions főnyereménye?
Az elmúlt hónapokban egymást követték a telitalálat nélküli sorsolások, összesen 39 alkalommal nem született jackpotnyertes. Ez az elhúzódó időszak hatalmasra növelte az összeget.
A játékot idén áprilisban jelentősen átalakították:
- a szelvény ára 2 dollárról 5 dollárra nőtt,
- megemelték a nem jackpotot érintő nyereményeket,
- javítottak az esélyeken,
- és a kezdő főnyereményt 20 millió dollárról 50 millióra emelték.
A változtatások célja a „nagyobb és jobb” jackpotok létrehozása volt – és ez úgy tűnik, bevált.
A Mega Millions főnyereményének eltalálási esélye most: 1 a 290 472 336-hoz.
A nyeremény elvitele után a jackpot visszaáll a kezdő 50 millió dollárra (kb. 18,5 milliárd Ft), amelyet kedden sorsolnak.
Nagymama nyert a lottón a ChatGPT-vel
Lottónyeremény ritkán kerül teljes egészében jótékony célokra, de most ez történt. Egy virginiai nagymama a ChatGPT segítségével választotta ki a nyertes számokat, majd az egész összeget három szervezetnek ajánlotta fel. A lottónyeremény egyszerre segíti a demenciakutatást, a helyi közösséget és a katonacsaládokat.
Így élnek ma az egykori lottómilliomosok
Nagy-Britanniában a kiskorúak is lottózhatnak, így több olyan lottónyertes is él az országban, akik egészen fiatalon lettek milliomosok. Közülük most hármat mutatunk be, akik nem tudtak mit kezdeni a hamar jött gazdasággal, és mára gyakorlatilag teljesen elszegényedtek.