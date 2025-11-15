Hírlevél

Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

lottó

Új milliárdos született – a lottó soha nem fizetett még ekkorát

A pénteki Mega Millions sorsolás minden eddiginél nagyobb hullámokat vert az Egyesült Államokban. A lottó történetének egyik legnagyobb jackpotja talált gazdára, és a nyertes kiléte továbbra is rejtély. A rekordnyeremény új szintre emelte a szerencsejáték lázát, miközben a játékosok világszerte találgatják, milyen élet várhat arra, aki ekkora összeget zsebel be.
Egy georgiai játékos megnyerte a Mega Millions pénteki 980 millió dolláros (kb. 362 milliárd Ft) főnyereményét, amely a lottó történetének legnagyobb nyereménye az államban. A jackpot nemcsak a szerencsejáték kedvelőinek figyelmét ragadta meg, hanem rekordot is döntött: még soha nem vittek el ekkora összeget Georgia határain belül - számol be a New York Post.

lottó, eurojackpot
                                                                                    A lottó történetének egyik legnagyobb főnyereménye kelt el Georgiában - Illusztráció

A szerencsés játékos Newnan városában vásárolta a szelvényt, a nyerőszámok: 1, 8, 11, 12, 57, Mega Ball: 7.

A nyertes két lehetőség közül választhat:

  • a teljes 980 millió dollárt (kb. 362 milliárd Ft) 30 év alatt kapja meg,
  • vagy az egyszeri 452,2 millió dolláros (kb. 167 milliárd Ft) kifizetést választja.

Mellette egy michigani játékos is szerencsés volt: 3 millió dollárt (kb. 1,1 milliárd Ft) nyert a 3X szorzóval.

Georgia ezzel immár 17 Mega Millions-nyertest tudhat magáénak, a mostani siker pedig több mint nyolc év után az első teljes telitalálat az államban.

Miért nőtt ekkorára a Mega Millions főnyereménye?

Az elmúlt hónapokban egymást követték a telitalálat nélküli sorsolások, összesen 39 alkalommal nem született jackpotnyertes. Ez az elhúzódó időszak hatalmasra növelte az összeget.

A játékot idén áprilisban jelentősen átalakították:

  • a szelvény ára 2 dollárról 5 dollárra nőtt,
  • megemelték a nem jackpotot érintő nyereményeket,
  • javítottak az esélyeken,
  • és a kezdő főnyereményt 20 millió dollárról 50 millióra emelték.

A változtatások célja a „nagyobb és jobb” jackpotok létrehozása volt – és ez úgy tűnik, bevált.

A Mega Millions főnyereményének eltalálási esélye most: 1 a 290 472 336-hoz.

A nyeremény elvitele után a jackpot visszaáll a kezdő 50 millió dollárra (kb. 18,5 milliárd Ft), amelyet kedden sorsolnak.

