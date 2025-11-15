Új milliárdos született – a lottó soha nem fizetett még ekkorát

Egy georgiai játékos megnyerte a Mega Millions pénteki 980 millió dolláros (kb. 362 milliárd Ft) főnyereményét, amely a lottó történetének legnagyobb nyereménye az államban. A jackpot nemcsak a szerencsejáték kedvelőinek figyelmét ragadta meg, hanem rekordot is döntött: még soha nem vittek el ekkora összeget Georgia határain belül - számol be a New York Post.

A lottó történetének egyik legnagyobb főnyereménye kelt el Georgiában - Illusztráció Fotó: Unsplash

A szerencsés játékos Newnan városában vásárolta a szelvényt, a nyerőszámok: 1, 8, 11, 12, 57, Mega Ball: 7.

A nyertes két lehetőség közül választhat:

a teljes 980 millió dollárt (kb. 362 milliárd Ft) 30 év alatt kapja meg,

vagy az egyszeri 452,2 millió dolláros (kb. 167 milliárd Ft) kifizetést választja.

Mellette egy michigani játékos is szerencsés volt: 3 millió dollárt (kb. 1,1 milliárd Ft) nyert a 3X szorzóval.

Georgia ezzel immár 17 Mega Millions-nyertest tudhat magáénak, a mostani siker pedig több mint nyolc év után az első teljes telitalálat az államban.

Miért nőtt ekkorára a Mega Millions főnyereménye?

Az elmúlt hónapokban egymást követték a telitalálat nélküli sorsolások, összesen 39 alkalommal nem született jackpotnyertes. Ez az elhúzódó időszak hatalmasra növelte az összeget.

A játékot idén áprilisban jelentősen átalakították:

a szelvény ára 2 dollárról 5 dollárra nőtt,

megemelték a nem jackpotot érintő nyereményeket,

javítottak az esélyeken,

és a kezdő főnyereményt 20 millió dollárról 50 millióra emelték.

A változtatások célja a „nagyobb és jobb” jackpotok létrehozása volt – és ez úgy tűnik, bevált.

A Mega Millions főnyereményének eltalálási esélye most: 1 a 290 472 336-hoz.

A nyeremény elvitele után a jackpot visszaáll a kezdő 50 millió dollárra (kb. 18,5 milliárd Ft), amelyet kedden sorsolnak.

Nagymama nyert a lottón a ChatGPT-vel

Lottónyeremény ritkán kerül teljes egészében jótékony célokra, de most ez történt. Egy virginiai nagymama a ChatGPT segítségével választotta ki a nyertes számokat, majd az egész összeget három szervezetnek ajánlotta fel. A lottónyeremény egyszerre segíti a demenciakutatást, a helyi közösséget és a katonacsaládokat.