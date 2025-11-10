Louvre-i ékszerrablás: megvan, hogy ki volt a titokzatos kalapos fiú

A stílusos, kalapos fiatalember képe villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában a louvre-i ékszerrablás után, és sokan találgatták, vajon egy titkos ügynök, egy tolvaj, vagy egy mesterséges intelligencia által generált alak lehetett-e. Most azonban kiderült az igazság: a titokzatos személy nem más, mint Pedro Elias Garzon Delvaux, egy 15 éves fiú Rambouillet-ből, Párizs közeléből – számolt be a BBC.
A louvre-i ékszerrablás tette ismertté
Pedro a családjával szeretett volna ellátogatni a Louvre-ba, de amikor odaértek, a múzeum zárva volt a rablás miatt.
Nem tudtuk, hogy épp egy rablás történt
– mesélte a fiú.
Ahogy a rendőröktől érdeklődött a zárva tartás okáról, egy fotós lefotózta őt a múzeum előtt. A kép gyorsan terjedt a világhálón, de Pedro csak négy nappal később tudta meg, hogy híres lett.
Egy barátom küldött egy képernyőfotót, és azt kérdezte: ‘Ez te vagy?’. Mondtam, hogy igen. Erre ő: Van öt millió megtekintésed TikTokon!
A fiú ezután döbbenten hallotta édesanyjától, hogy a fotó a New York Timesban is megjelent.
Pedro a New York Times lelkes olvasója, ezért boldoggá tette, hogy bekerült a lapba.
Mindig olvasom azt az újságot. Nem mindennap szerepel benne az ember
– mondta nevetve.
Arra a kérdésre, miért öltözik régi stílusban, Pedro így válaszolt:
Szeretek elegánsan kinézni. Sherlock Holmes és Poirot is inspirálnak. Minden nap így megyek iskolába.
A fiatal „nyomozórajongó” hetekig hallgatott, miközben az interneten rengetegen bonyolódtak találgatásokba kilétéről.
Nem akartam rögtön elmondani, hogy én vagyok a képen. Egy kis rejtélyt meg akartam hagyni. Végül is, egy jó detektívtörténetnél ez a lényeg.
Királyi ékszerek is eltűntek
A párizsi Louvre-ra fényes nappal csapott le egy rablóbanda. Több királyi ékszer, köztük egy híres diadém is eltűnt. A tolvajok filmbe illő gyorsasággal menekültek el a helyszínről.
Beépített őr segített
A 88 millió eurós ékszerrablással kapcsolatban kiderült, hogy a Louvre biztonsági csapatának egyik tagja kapcsolatban állhatott a tolvajokkal. A nyomozók bizonyítékokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy az őr bizalmas információkat adott át a múzeum biztonsági rendszeréről.
A jelszó nem volt bonyolult
Néhány napja elképesztő információ látott napvilágot a rablásról. Egy múzeumi dolgozó szerint a világhírű intézményben a videómegfigyelő rendszer jelszava mindössze „Louvre” volt, vagyis a múzeum neve.