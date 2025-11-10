Louvre-i ékszerrablás: megvan, hogy ki volt a titokzatos kalapos fiú

Hírlevél

38 perce
Ki volt a „kalapos fiú”, akit a bűntény helyszínén fényképeztek le? Ez a kérdés tartotta lázban az internetet a három hete történt louvre-i ékszerrablás kapcsán.
A stílusos, kalapos fiatalember képe villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában a louvre-i ékszerrablás után, és sokan találgatták, vajon egy titkos ügynök, egy tolvaj, vagy egy mesterséges intelligencia által generált alak lehetett-e. Most azonban kiderült az igazság: a titokzatos személy nem más, mint Pedro Elias Garzon Delvaux, egy 15 éves fiú Rambouillet-ből, Párizs közeléből – számolt be a BBC.

A louvre-i ékszerrablás sok kérdést vetett fel – Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra / MTI/EPA/Mohamed Badra
A louvre-i ékszerrablás sok kérdést vetett fel
Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra / MTI/EPA/Mohamed Badra

A louvre-i ékszerrablás tette ismertté 

Pedro a családjával szeretett volna ellátogatni a Louvre-ba, de amikor odaértek, a múzeum zárva volt a rablás miatt.

Nem tudtuk, hogy épp egy rablás történt

 – mesélte a fiú.

Ahogy a rendőröktől érdeklődött a zárva tartás okáról, egy fotós lefotózta őt a múzeum előtt. A kép gyorsan terjedt a világhálón, de Pedro csak négy nappal később tudta meg, hogy híres lett. 

Egy barátom küldött egy képernyőfotót, és azt kérdezte: ‘Ez te vagy?’. Mondtam, hogy igen. Erre ő: Van öt millió megtekintésed TikTokon!

A fiú ezután döbbenten hallotta édesanyjától, hogy a fotó a New York Timesban is megjelent.

Pedro a New York Times lelkes olvasója, ezért boldoggá tette, hogy bekerült a lapba. 

Mindig olvasom azt az újságot. Nem mindennap szerepel benne az ember

– mondta nevetve.

Arra a kérdésre, miért öltözik régi stílusban, Pedro így válaszolt:

Szeretek elegánsan kinézni. Sherlock Holmes és Poirot is inspirálnak. Minden nap így megyek iskolába.

A fiatal „nyomozórajongó” hetekig hallgatott, miközben az interneten rengetegen bonyolódtak találgatásokba kilétéről.

Nem akartam rögtön elmondani, hogy én vagyok a képen. Egy kis rejtélyt meg akartam hagyni. Végül is, egy jó detektívtörténetnél ez a lényeg.

Királyi ékszerek is eltűntek 

A párizsi Louvre-ra fényes nappal csapott le egy rablóbanda. Több királyi ékszer, köztük egy híres diadém is eltűnt. A tolvajok filmbe illő gyorsasággal menekültek el a helyszínről.

Beépített őr segített 

A 88 millió eurós ékszerrablással kapcsolatban kiderült, hogy a Louvre biztonsági csapatának egyik tagja kapcsolatban állhatott a tolvajokkal. A nyomozók bizonyítékokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy az őr bizalmas információkat adott át a múzeum biztonsági rendszeréről.

A jelszó nem volt bonyolult

Néhány napja elképesztő információ látott napvilágot a rablásról. Egy múzeumi dolgozó szerint a világhírű intézményben a videómegfigyelő rendszer jelszava mindössze „Louvre” volt, vagyis a múzeum neve. 



 

 

