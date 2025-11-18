Újabb botrány – ismét le kellett zárni a Louvre-t

Váratlanul lezárták hétfőn a párizsi Louvre múzeum ókori görög műkincseket kiállító Campana Galériáját a födém gerendáinak meggyengülése miatt - közölte a múzeum, hozzátéve, hogy az épület érintett területén dolgozókat áthelyezték.

Műszaki ellenőrzés zajlik a Louvre érintett szárnyában

Fotó: Olha Solodenko / Shutterstock

Miért kellett lezárni a Campana Galériát a Louvre-ban?

A görög kerámiáknak otthont adó Campana Galéria a Louvre Sully-szárnyának első emeletén található. A múzeum közlése szerint évek óta fokozott figyelmet szentelnek az épület ennek a részének.

A rendszeres műszaki ellenőrzés legutóbbi, pénteken készült jelentése arra figyelmeztetett, hogy a Sully-szárny második emelete alatt lévő gerendák meggyengültek, ezért a műemlék épület főépítésze a lezárás mellett döntött, amely a szükséges javítási munkálatok befejezéséig tart majd.

A második emeleten dolgozó 65 múzeumi alkalmazottat áthelyezték.

Hogyan illeszkedik a lezárás a Sully-szárny tervezett felújításához?

A Louvre vezetősége közleményében emlékeztetett arra, hogy a Sully-szárny renoválását már korábban tervbe vették, és az fontos része az Emmanuel Macron francia elnök által a Louvre korszerűsítésével kapcsolatban januárban bemutatott átfogó tízéves tervnek.

A világ leglátogatottabb múzeuma októberben látványos műkincsrablás miatt került a címlapokra világszerte, amely az intézmény biztonsági rendszerének hiányosságaira is rámutatott. A Campana Galéria az Apollo Galéria szomszédságában található, ahonnan a betörők a nyolc ékszert - közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit - vitték el, amelyek értéke mintegy 88 millió euró. A bűnüggyel kapcsolatban már több gyanúsítottat őrizetbe vettek, de az ellopott műkincsek egyelőre nem kerültek elő.

Milyen történelmi múltra tekint vissza a Louvre-palota?

A 12. század végén épült Louvre-palotában évszázadokig a francia királyok éltek, mígnem XIV. Lajos Versailles-ba költözött, és a palota 1793-ban a királyi művészeti gyűjtemény múzeumává vált.

Nevetséges jelszóval védték a világ leghíresebb múzeumát

A Louvre rablás részletei egyre megdöbbentőbbek. Egy múzeumi dolgozó szerint a világhírű intézményben a videómegfigyelő rendszer jelszava mindössze „Louvre” volt — vagyis a múzeum neve. Ez a biztonsági hiba komoly kérdéseket vetett fel a 102 millió dolláros ékszerrablás után, amely során a tolvajok mindössze hét perc alatt hajtották végre a bravúros akciót.