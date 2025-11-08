Nevetséges jelszóval védték a világ leghíresebb múzeumát — a Louvre rablás ennyire könnyű volt

A Louvre rablás részletei egyre megdöbbentőbbek. Egy múzeumi dolgozó szerint a világhírű intézményben a videómegfigyelő rendszer jelszava mindössze „Louvre” volt — vagyis a múzeum neve. Ez a biztonsági hiba komoly kérdéseket vetett fel a 102 millió dolláros ékszerrablás után, amely során a tolvajok mindössze hét perc alatt hajtották végre a bravúros akciót – írj a ABC .

Fotó: ERIC BRONCARD / Hans Lucas

A Louvre igazgatója, Laurence des Cars, a francia szenátus előtt elmondta: a kamerák működtek, de a Apollo Galéria ablakát, ahol a betörés történt, egyetlen kamera sem figyelte. A tolvajok egy teherautóra szerelt emelőkosárral menekültek el, és a felvételek szerint profi, de gyors munkát végeztek.

A nyomozás során négy embert vettek őrizetbe — köztük egy taxisofőrt és egy kukást —, ám a drágakövek nyom nélkül eltűntek. A párizsi ügyészség közölte: az elfogottak nem köthetők szervezett bűnözéshez, és legalább egy elkövető továbbra is szökésben van.

Des Cars elismerte: „A Louvre biztonsága a hivatali időm egyik legfontosabb prioritása, de amikor 2021-ben átvettük a rendszert, a helyzet megdöbbentett.” A múzeum jelenleg teljes biztonsági felülvizsgálatot végez.

Öt újabb személyt tartóztattak le a Louvre-ban történt rablás kapcsán, ezzel már heten vannak őrizetben.

Október 19-én négy tolvaj fényes nappal tört be a párizsi Louvre múzeumba, és 88 millió euro értékű ékszert vitt el az Apolló-galériából. A Louvre történetének egyik legmerészebb rablása után most új részletek láttak napvilágot: a banda belső segítséget is kaphatott a biztonsági szolgálattól.

