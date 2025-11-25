Újabb gyanúsítottat tartóztattak le a Louvre-rablás ügyében

Az összehangolt művelet során lekapcsolták a feltételezett banda utolsó tagját is, akit az október 19-i Louvre Múzeumbeli rablás céljából köröztek. A férfi Aubervilliers-ből származik és kedden reggel tartóztatták le a Mayenne megyei Lavalban a bandaellenes egység (BRB) nyomozói – értesült a Le Figaro.

Elfogták a Louvre-ügy utolsó gyanúsítottját is. Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Amint arról már az Origo beszámolt, a rablás napján, reggel 9:30-kor egy négyfős bűnözőcsapatnak sikerült egy targoncát elhelyeznie a múzeum lábánál, majd azon keresztül felmásztak az Apollo Galériába. Az első két gyanúsítottat október 25-én kapták el, vádat emeltek ellenük, és előzetes letartóztatásba helyezték őket.

A Louvre ékszereit továbbra sem találják

Az első gyanúsított, Abdoulaye N., akit a YouTube-on „Doudou Cross Bitume” néven ismernek, beismerte hogy részt vett a rablásban. A második feltételezett tettes DNS-ét a szökés során használt két Tmax robogó egyikén találták meg. A kommandó harmadik gyanúsítottját október 29-én elfogták, majd bebörtönözték. A negyedik feltételezett elkövetőt, pedig most kapcsolták le a rendőrök. Az ellopott ékszereket, amelyek becsült értéke 88 millió euró, továbbra sem találják.