Vérfürdő Bécsben: halálos lövöldözés egy török étteremben, hajtóvadászat indult a migráns ellen

Csütörtök este lövöldözés rázta meg Bécs Ottakring kerületét: egy török étteremben két férfit is meglőttek, egyikük a helyszínen életét vesztette, a másik életveszélyes állapotban került kórházba. A hatóságok éjjel nagy erőkkel keresték a fegyverest, aki társával együtt elmenekült.

Lövöldözés Bécsben: A rendőrség nagy erőkkel keresi a gyilkost - Fotó: ALEXANDER KLEIN / AFP

A lövések a Payergasse és a Veronikagasse sarkánál dördültek el, nem sokkal este tíz óra előtt. A Krone osztrák lap információi szerint a támadás előtt heves szóváltás tört ki a vendégek között, amely gyorsan elfajult.

Az egyik férfi ekkor elővette a fegyverét, majd több lövést adott le két másik férfira, akik csecsen származásúak voltak.

Az egyik áldozat a helyszínen meghalt, a másikat súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Szemtanúk szerint a tettes egy szerb származású férfi lehetett, bár a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg. A hatóságok szerint osztrák állampolgárságú, migráns hátterű férfit keresnek.

A Landeskriminalamt Wien, azaz a bécsi tartományi bűnügyi hivatal vette át az ügyet.

A rendőrség azonnal lezárta a környéket, és nagy erőkkel hajtóvadászatot indított a tettes és társa után. Az akció több városrészre is kiterjedt, és hajnalig tartott.

A hatóságok szerint egyelőre ismeretlen a gyilkosság indítéka, de minden jel arra utal, hogy személyes konfliktus vezetett a tragédiához.

A lövöldözés előtt egy nappal szintén véres incidens történt Ottakringben: egy helyi vendéglőst négy fiatal férfi támadott meg, és megsebesítették. A rendőrség vizsgálja, hogy a két eset között lehet-e összefüggés. A bécsi lakosokat arra kérték, hogy kerüljék el a környéket, és minden gyanús információt haladéktalanul jelentsenek a hatóságoknak.

Öt éve volt a terrortámadás, a lövöldözésben négyen meghalt

November másodikán idézte az Origo vissza, hogy a bécsi terrortámadás este 8 óra körül kezdődött a város fő zsinagógájának közelében 2020. november 2-án. Egy 20 éves fegyveres, az Iszlám Államhoz köthető Fejzulai Kujtim gépfegyverrel és pisztollyal támadt járókelőkre.