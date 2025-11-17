Rendőrök lőttek meg egy 12 éves lányt Németországban

A 12 éves, siket és cukorbeteg lány eltűnése vasárnap este riadalmat keltett a münsteri lakóotthonban, ahol a gyermeket gondozták. Nem ez volt az első eset, a kislány többször is megszökött, és minden alkalommal az jelentette a legnagyobb veszélyt, hogy nem jutott hozzá az életmentő inzulinjához. A nevelők ezúttal is attól tartottak, hogy a gyógyszerek nélkül rövid időn belül komoly bajba kerülhet.

Ebben a bochumi épületben zajlott a lövöldözés, miután a gyerek késsel rontott a rendőrökre

Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

A nyomozás során gyorsan kiderült, hogy a lány újra bochumi édesanyjánál lehet – annál a nőnél, akitől korábban elvették a felügyeleti és a tartózkodási jogot, és akinél sem a szükséges gyógyszerek, sem megfelelő felügyelet nem állt rendelkezésre.

Mi történt, amikor a rendőrök beléptek az otthonba?

A lakás ajtaja kezdetben nem nyílt ki, csak bentről hallottak mozgást. A rendőrök már hívták a lakatost, amikor az anya végül 1:30 körül kinyitotta az ajtót. A háttérben a gyerek gyorsan egy szobába szaladt, majd néhány másodperccel később két késsel a kezében tért vissza.

A rendőrség szerint a kislány a járőrök felé indult, ekkor az egyik rendőr sokkolót, a másik pedig szolgálati fegyvert rántott.

Miért fajult a helyzet lövöldözésig?

A beszámolók szerint a lány olyan közel került a rendőrökhöz, hogy egyidejűleg lőttek: egyikük sokkolóval, másikuk pisztollyal. A lövöldözés következtében a gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett. A szomszédok durranásokat és a két siket nő – anya és lánya – sikolyait hallották.

Milyen állapotban van most a 12 éves lány?

A rendőrök azonnal elsősegélyt nyújtottak a helyszínen, majd a gyermeket mentőorvos szállította kórházba. A BILD információi szerint akkor életveszélyben volt, jelenlegi állapota azonban továbbra sem ismert.

A fegyverhasználat és a rendőri intézkedés körülményeit hivatalos vizsgálat tárja fel.

Bochum - Montagnacht hat die Polizei in Bochum-Hamme auf eine Zwölfjährige geschossen. Die Teenagerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zuvor hatte das Mädchen die Beamten mit zwei Messern angegriffen. pic.twitter.com/seeNEns8Ly — Dara 🇩🇪 (@Raeubertochtah) November 17, 2025

Lövöldözés a városközpontban

Korábban az Origo beszámolt arról, hogy a németországi Giessen központjában, a piactéren található egyik sportfogadási helyiségben lövések dördültek el. A lövöldözés következtében három ember megsérült, mindannyian a fogadóirodában tartózkodtak a támadás idején.