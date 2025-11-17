Rendőrök lőttek meg egy 12 éves lányt Németországban

A 12 éves, siket és cukorbeteg lány eltűnése vasárnap este riadalmat keltett a münsteri lakóotthonban, ahol a gyermeket gondozták. Nem ez volt az első eset, a kislány többször is megszökött, és minden alkalommal az jelentette a legnagyobb veszélyt, hogy nem jutott hozzá az életmentő inzulinjához. A nevelők ezúttal is attól tartottak, hogy a gyógyszerek nélkül rövid időn belül komoly bajba kerülhet.
A nyomozás során gyorsan kiderült, hogy a lány újra bochumi édesanyjánál lehet – annál a nőnél, akitől korábban elvették a felügyeleti és a tartózkodási jogot, és akinél sem a szükséges gyógyszerek, sem megfelelő felügyelet nem állt rendelkezésre.
Mi történt, amikor a rendőrök beléptek az otthonba?
A lakás ajtaja kezdetben nem nyílt ki, csak bentről hallottak mozgást. A rendőrök már hívták a lakatost, amikor az anya végül 1:30 körül kinyitotta az ajtót. A háttérben a gyerek gyorsan egy szobába szaladt, majd néhány másodperccel később két késsel a kezében tért vissza.
A rendőrség szerint a kislány a járőrök felé indult, ekkor az egyik rendőr sokkolót, a másik pedig szolgálati fegyvert rántott.
Miért fajult a helyzet lövöldözésig?
A beszámolók szerint a lány olyan közel került a rendőrökhöz, hogy egyidejűleg lőttek: egyikük sokkolóval, másikuk pisztollyal. A lövöldözés következtében a gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett. A szomszédok durranásokat és a két siket nő – anya és lánya – sikolyait hallották.
Milyen állapotban van most a 12 éves lány?
A rendőrök azonnal elsősegélyt nyújtottak a helyszínen, majd a gyermeket mentőorvos szállította kórházba. A BILD információi szerint akkor életveszélyben volt, jelenlegi állapota azonban továbbra sem ismert.
A fegyverhasználat és a rendőri intézkedés körülményeit hivatalos vizsgálat tárja fel.
