Lövöldözés tört ki egy karácsonyi ünnepségen, többen megsérültek

Lövöldözés tört ki péntek este egy észak-karolinai karácsonyfa-gyújtási ünnepségen Concord városában. Az incidensben négy ember megsérült, hárman közülük kritikus állapotban vannak – tájékoztat a CBS News.

Lövöldözés árnyékolta be a karácsonyi készülődést – Fotó: Unsplash

Lövöldözés a karácsonyi ünnepségen

A hatóságok egyelőre nem tudják, mi vezetett a lövöldözéshez. A rendőrség jelenleg videófelvételeket elemez, tanúkat hallgat meg, és minden olyan felvételt vár a lakosságtól, amely a helyszínen készült. Az internetre felkerült videókon pánikszerűen menekülő emberek láthatóak az utcákon, miközben továbbra sem lehet tudni, azonosítottak-e gyanúsítottat.

A város 28. karácsonyfa-gyújtási ünnepségét eredetileg családias programnak szánták: Télapó és Télanyó, ételkocsik, A Grincs vetítése és tűzijáték várta volna a látogatókat.

A történtek után Mark Harris észak-karolinai képviselő a helyszínen tartózkodókért, valamint a rendőrök és elsősegélynyújtók biztonságáért imádkozott közösségi bejegyzésében.

