Lövöldözés tört ki egy karácsonyi ünnepségen, többen megsérültek

Lövöldözés tört ki péntek este egy észak-karolinai karácsonyfa-gyújtási ünnepségen Concord városában. Az incidensben négy ember megsérült, hárman közülük kritikus állapotban vannak – tájékoztat a CBS News.
Lövöldözés a karácsonyi ünnepségen
A hatóságok egyelőre nem tudják, mi vezetett a lövöldözéshez. A rendőrség jelenleg videófelvételeket elemez, tanúkat hallgat meg, és minden olyan felvételt vár a lakosságtól, amely a helyszínen készült. Az internetre felkerült videókon pánikszerűen menekülő emberek láthatóak az utcákon, miközben továbbra sem lehet tudni, azonosítottak-e gyanúsítottat.
A város 28. karácsonyfa-gyújtási ünnepségét eredetileg családias programnak szánták: Télapó és Télanyó, ételkocsik, A Grincs vetítése és tűzijáték várta volna a látogatókat.
A történtek után Mark Harris észak-karolinai képviselő a helyszínen tartózkodókért, valamint a rendőrök és elsősegélynyújtók biztonságáért imádkozott közösségi bejegyzésében.
Fegyveres támadás történt egy iskolában
Ismeretlen fegyveresek ütöttek rajta hétfőre virradóra egy bentlakásos iskolán a Nigéria északnyugati részén lévő Kebbi államban. A fegyveres támadás során az igazgatóhelyettest megölték és 25 diáklányt elhurcoltak
Halálos lövöldözés Indianában
Egy tragikus félreértés rázta meg az indianai Whitestown városát: egy takarítónőt lelőttek és megöltek, miután ő és férje véletlenül rossz címre érkeztek dolgozni. A rendőrség szerint a pár nem lépett be a házba, és semmilyen fenyegetést nem jelentett, ami indokolta volna a lövöldözést.