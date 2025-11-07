Hírlevél

Kreml

Putyin leválthatja Lavrovot? Hihetetlenül aljas hisztériakeltés indult el a Nyugaton

Orbán Viktor Washingtonba utazott, és Melania Trumpot elképesztő megtiszteltetés érte

lövöldözés

Halálos lövöldözés: rossz címre ment a takarítónő, tragédia lett a vége

A nő és férje dolgozni indultak, de tévedésből rossz házhoz érkeztek. A ház lakója betöréstől tartott és tüzet nyitott, a lövöldözésben a takarítónő életét vesztette.
Egy tragikus félreértés rázta meg az indianai Whitestown városát: egy takarítónőt lelőttek és megöltek, miután ő és férje véletlenül rossz címre érkeztek dolgozni. A rendőrség szerint a pár nem lépett be a házba, és semmilyen fenyegetést nem jelentett, ami indokolta volna a lövöldözést – tájékoztat a CBS News.

Dolgozni indult, halálos lövöldözés áldozata lett a takarítónő - Fotó: Unsplash

Tévedésből történt a lövöldözés

A rendőrök szerda reggel 6:49-kor kaptak bejelentést egy feltételezett betörésről. A helyszínen egy férfit és egy nőt találtak a verandán: a nő, Maria Florinda Rios Perez, négygyermekes édesanya, halálos lövést kapott, férje, Mauricio Velazquez, sértetlen maradt. Később kiderült, hogy a pár egy takarítócsapat tagja volt, akik tévedésből a szomszédos házhoz mentek dolgozni. 

Velazquez elmondása szerint a lövés a ház ajtaján keresztül érte feleségét – a rendőrség később golyónyomot is talált az ajtón. 

A férj úgy véli, a bent lévőnek a rendőrséget kellett volna hívnia, nem pedig azonnal lőni. A nyomozás folyamatban van, a hatóságok lefoglalták a fegyvert, és együtt dolgoznak az ügyészséggel, hogy minden részletet feltárjanak.

