Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

A Lukoil hivatalosan is megerősítette, hogy az amerikai szankciók miatt ideiglenesen leállította a munkát a dél-iraki olajmezőn, a West Qurna-2 területen. A vállalat közölte, hogy a helyzet ellehetetleníti a normál működést, ezért az iraki olajminisztert is tájékoztatták a fejleményekről - írja a Lenta.

Lukoil: az orosz cég leállította a munkát Irak egyik legnagyobb olajmezőjén

A Lukoil kilépés lehetősége sem kizárt: a társaság azt is jelezte, hogy amennyiben a körülmények nem változnak, akár teljesen kivonulhat a projektből. A külföldi dolgozók munkáját már felfüggesztették, így jelenleg csak orosz és iraki szakemberek maradtak a helyszínen.

A West Qurna-2 a világ egyik legnagyobb olajmezője, Basrától mintegy 65 kilométerre északnyugatra fekszik. A Lukoil 2009-ben nyerte el a fejlesztési jogokat, a kereskedelmi kitermelés pedig 2014-ben indult. A vállalat 75 százalékos részesedéssel rendelkezik a projektben, míg az iraki állami North Oil Company 25 százalékot birtokol. A megállapodás alapján a Lukoil finanszírozza az egész projektet, az iraki fél pedig a bevételekből részesedik.

Az iraki hatóságok jelenleg felfüggesztették a kifizetéseket a cég felé, és mintegy négymillió hordónyi nyersolajban történő elszámolást is töröltek. Az olajminisztérium tájékoztatása szerint a Lukoil bevételeit ideiglenesen befagyasztják az amerikai szankciók hatására, amíg a helyzet nem rendeződik.

A Lukoil hivatalosan egyelőre nem adott ki nyilatkozatot, de szakértők szerint a vállalat pozíciója Irakban gyengülhet, ha a szankciók hosszú távon érvényben maradnak.

A szankciók bevezetését először Nagy-Britannia jelentette be, majd az Egyesült Államok is hasonló intézkedéseket hozott, melyek eredményeként a Lukoil amerikai eszközeit befagyasztották. Az olajkereskedő Gunvor ugyan ajánlatot tett a Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlására, de az amerikai pénzügyminisztérium elutasította az engedélykérelmet, amíg az orosz–ukrán konfliktus nem rendeződik, így az üzlet végül meghiúsult.