Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Kazahsztán nemzeti energetikai cége, a KazMunayGas megerősítette, hogy előrehaladott egyeztetéseket folytat a Lukoil külföldi olaj vagyon értékesítéséről, miután a társaságot komoly nemzetközi szankciók sújtották. Nurlan Zsakupov, a Samruk–Kazyna állami alap vezetője közölte, hogy a szomszédos országban található vagyon esetében már azonosították a lehetséges vevőt - írja a Lenta.

Zsakupov szerint azonban „egyszerű megoldás nem várható”, mivel a két cég számos közös projektben működik együtt, így az eszközök átruházásában több szakértői egyeztetésre van szükség. Hangsúlyozta, hogy mindkét oldal tanácsadói dolgoznak az ügyön, és egyelőre nem beszélhet konkrét megállapodásokról.

A Lukoil helyzete azután vált bizonytalanná, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Egyesült Királyság blokkoló szankciók alá helyezte a vállalatot. A korlátozások a cég valamennyi külföldi leányvállalatára is kiterjednek, így a vezetés aktívan vizsgálni kezdte a nemzetközi eszközök értékesítésének lehetőségeit.

Moldovában már megállapodás született

A moldovai kormány korábban már egyezségre jutott a Lukoillal egyes helyi eszközök átvételéről. Dorin Jungietu energiaügyi miniszter bejelentette, hogy az olajvállalat átadja a kisinyovi repülőtér üzemanyag-terminálját az állam kezelésébe. A lépés célja, hogy a légiközlekedés számára a szankciók ellenére is biztosítható legyen a kerozin-ellátás.

A KazMunayGas és a Lukoil közötti további tárgyalások a következő hónapokban folytatódnak, miközben Kazahsztán igyekszik biztosítani, hogy a régió energetikai stabilitása ne sérüljön a változások miatt.