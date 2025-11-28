Megrázó emléket elevenített fel Macauley Culkin

A My Girl című film milliók gyerekkorát határozta meg – és máig sokan emlékeznek a Macauley Culkin által játszott Thomas J tragikus halálára. Most azonban a színész részletesen beszélt arról, milyen hátborzongató körülmények között forgatták a jelenetet. Macauley Culkin szerint a stáb valódi méheket engedett rá, és ma már biztos, hogy egy ilyen felvételt nem készítenének el élő rovarokkal – írja a New York Post.

Macauley Culkin, a My Girl című filmben

Fotó: COLUMBIAN PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

„Többezer méhet engedtek rám” – Culkin gyerekként élte át a horrorjelenetet

Macauley Culkin egy podcastban árulta el, hogy a filmesek egy speciális illatot kentek az ujjaira, amely a királynő szagát utánozta. Így a méhek nem tekintették fenyegetésnek, hanem egyenesen hozzá repültek.

A színész így emlékezett vissza a forgatásra:

Valódi méhekkel dolgoztunk. Többezer méhet engedtek rám. Csak annyit mondtak: mozgasd a kezed az arcod előtt, hogy jobban látszódjanak a kamerán.

Culkin elmondta, hogy minden jelenet után azonnal forró vízzel kellett lemosnia a kezét, majd rohania a fák közé, mielőtt a méhek újra rászálltak volna.

Félelmetes pillanatok – és egy gyermeki kérdés

A méhkezelő egyetlen tanáccsal látta el: Az emberek gyorsabban futnak, mint ahogy a méhek repülnek.

Culkin azonban csak tízéves volt akkor, és így reagált:

Ez szép, de szerinted én mennyire vagyok gyors?

A jelenetet négyszer vették fel. Culkin csodával határos módon nem kapott csípést – de nyakába akadt egy méhtüske, ami szerencsére nem tört bele.

Miért hagyta ott Hollywoodot? – Culkin őszintén beszélt apjával való kapcsolatáról

A My Girl és a Reszkessetek, betörők! sikere után Culkin a világ egyik legismertebb gyereksztárja lett. Ám mégis váratlanul visszavonult – most pedig elárulta a valódi okot.

A Sibling Revelry podcastban úgy fogalmazott:

Fáradt voltam. Csapdában éreztem magam.

A színész szerint apja folyamatosan nyomás alatt tartotta, és sosem engedte pihenni. A szülők válása után érezte először, hogy kiszállhat a mókuskerékből.

Culkin ma sem tart kapcsolatot apjával:

Nem akarok semmit attól az embertől. Abuzív, nárcisztikus volt. Megmondtam: nem fogok börtönbe menni azért, mert nem akarok látogatni egy olyan apát, akit gyűlölök.

Macauley Culkin története még ma is megrázó

A színész vallomása nemcsak egy ikonikus film kulisszatitkait tárja fel, hanem rávilágít arra is, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie gyerekként Hollywoodban. A valódi méhekkel forgatott jelenet pedig – három évtizeddel később – még mindig felfoghatatlanul ijesztőnek tűnik.