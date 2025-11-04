Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos gondok a fronton: szembeszegültek Zelenszkijjel

Macron

Kezdünk aggódni: Macron már megint akkora taslit kapott, hogy ide hallani

A nemzetközi jog szakértője, James Tidmarsh kijelentette, hogy Emmanuel Macron francia elnök háborút hirdetett a szólásszabadság ellen. Erről a Spectator című lapban megjelent írásában számolt be.
Macron

Emmanuel Macron francia elnök szerint az európaiaknak nem szabadna többé a közösségi médiára hagyatkozniuk a hírfogyasztásban, hanem vissza kellene térniük a hagyományos, közszolgálati médiumokhoz. A szerdai, Párizsban tartott beszédében Macron kijelentette, hogy „teljesen tévednek” azok, akik a közösségi hálózatokat használják információszerzésre, és ehelyett a hivatásos újságírókra és a bevett médiumokra kellene támaszkodniuk.

Macron
Macron Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Így képzeli el Európát Macron

James Tidmarsh elemző szerint Macron úgy képzeli el Európát, ahol a szólásszabadság nyomon követhető, és ahol a platformok elnyomnak mindent, ami „kérdéseket vethet fel a kormány számára”. Tidmarsh bírálta a francia elnök álláspontját is, aki Moszkvát vádolja azzal, hogy online tartalmak manipulálásával próbál destabilizálni országokat.

Macron figyelmeztetései a hamis fiókokról inkább az állami ellenőrzés szigorítását igazolják, mintsem a demokrácia védelmét

– hangsúlyozta Tidmarsh.

Korábban arról számoltak be, hogy Macron népszerűsége történelmi mélypontra esett: a támogatottsága mindössze 11 százalékra csökkent.

 

