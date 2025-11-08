Tudsz „macskául”? – Így beszélnek hozzánk a cicák

Sokan azt hiszik, hogy a cica kedve kiszámíthatatlan, pedig következetes jeleket ad. A macska testtartása, füleinek helyzete és farkának mozgása sok mindent elárul róla – írja a Daily Mail.

A macska képes szavak nélkül kommunikálni.

Fotó: AFP

A macska rejtett kommunikációja

A kutatók szerint a legtöbb ember nem jól értelmezi ezeket a jeleket. Egy ausztrál egyetem vizsgálata kimutatta, hogy az emberek csak találgatnak, amikor megpróbálják eldönteni, boldog-e egy cica. A boldog macska farka lazán felfelé áll, fülei előre néznek, és érdeklődve figyel.

Ha viszont a farka gyorsan csapkod, a füle hátrahajlik, vagy a pupillája kitágul, az stresszre utalhat.

Fontos mindig az egész testbeszédet figyelni, mert egyetlen jel félrevezető lehet. Ha a cica hátrál, elfordul vagy harap, az annak a jele, hogy békén szeretne maradni. A legjobb, ha ilyenkor hagyjuk meg a terét, és megvárjuk, amíg a cica magától újra közeledik.

Hogyan élhet tovább a cicád?

A macskák élettartamát a genetika, a táplálkozás és az életkörülmények egyaránt befolyásolják. Megfelelő gondoskodással és szeretettel ezek az állatok akár húsz évig is egészségesen élhetnek.

A macska tényleg mindig a talpára esik?

A macskák nem mindig, de legtöbbször a talpukra esnek, ami régóta foglalkoztatja a tudósokat, sőt még a NASA-t is. Zuhanás közben a macska teste automatikusan átfordul, mert fejlett egyensúlyérzékelő rendszere érzékeli a fej helyzetét és irányát. Reflexei segítségével először a fejét, majd a mellső és hátsó lábait fordítja lefelé, így a levegőben is képes korrigálni és biztonságosan földet érni.



