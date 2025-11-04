A nap híre! Madonnát titokban eljegyezte 29 éves szerelme

Új fejezet kezdődik a popkirálynő életében: Madonna és 29 éves barátja, Akeem Morris titokban eljegyezte egymást. A pár között 37 év korkülönbség van, de a sztár barátai szerint a kapcsolat igazi szerelmen alapszik, nem csak egy múló kaland – írja a Radaronline.com.
A világsztár élete mindig is tele volt szenvedéllyel, de most úgy tűnik, megtalálta a nyugalmat is. A bennfentesek szerint Madonna a nyáron, egy Toszkánában tartott születésnapi ünnepségen mondott igen Akeem Morris lánykérésére, így a 67 éves világsztár már jegyben jár szerelmével.
A 29 éves focista a New York Renegades FC játékosa, és már évek óta figyelmet kelt nemcsak a pályán, hanem a sztárvilágban is.
A pár 2022-ben találkozott először egy magazinfotózáson, és Madonna korábbi kapcsolatának vége után gyorsan egymásra találtak.
Madonna 67 évesen is bombázó
A popkirálynő egy szexi fotóval villantotta meg fiatalságát, és bejelentette: jön az új korszak. Madonna 67 évesen is képes megállítani az időt. A világsztár széttárt lábbal, testszínű neccharisnyában és csillogó arany magassarkúban emlékeztette rajongóit: ő a popkultúra örök popkirálynője. A fotókat az Origo oldalán megnézheti.
Anyja-lánya: Lourdes Leon kiköpött hasonmása a sztárnak
A milánói divathét egyik legfeltűnőbb vendége idén is minden tekintetet magára vont. Madonna lánya, Lourdes Leon egy merész kivágott fekete ruhában lépett a Roberto Cavalli divatbemutató vörös szőnyegére, és azonnal a reflektorfénybe került.