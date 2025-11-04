A nap híre! Madonnát titokban eljegyezte 29 éves szerelme

Hírlevél

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
A popkirálynő 67 évesen is fülig szerelmes. Madonna és 29 éves focista párja, Akeem Morris titokban eljegyezte egymást. Barátai szerint az énekesnő soha nem volt ilyen boldog.
MadonnaAkeem Morriseljegyzés

Új fejezet kezdődik a popkirálynő életében: Madonna és 29 éves barátja, Akeem Morris titokban eljegyezte egymást. A pár között 37 év korkülönbség van, de a sztár barátai szerint a kapcsolat igazi szerelmen alapszik, nem csak egy múló kaland – írja a Radaronline.com

Madonna
Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világsztár élete mindig is tele volt szenvedéllyel, de most úgy tűnik, megtalálta a nyugalmat is. A bennfentesek szerint Madonna a nyáron, egy Toszkánában tartott születésnapi ünnepségen mondott igen Akeem Morris lánykérésére, így a 67 éves világsztár már jegyben jár szerelmével.

A 29 éves focista a New York Renegades FC játékosa, és már évek óta figyelmet kelt nemcsak a pályán, hanem a sztárvilágban is. 

A pár 2022-ben találkozott először egy magazinfotózáson, és Madonna korábbi kapcsolatának vége után gyorsan egymásra találtak.  

Madonna 67 évesen is bombázó

A popkirálynő egy szexi fotóval villantotta meg fiatalságát, és bejelentette: jön az új korszak. Madonna 67 évesen is képes megállítani az időt. A világsztár széttárt lábbal, testszínű neccharisnyában és csillogó arany magassarkúban emlékeztette rajongóit: ő a popkultúra örök popkirálynője. A fotókat az Origo oldalán megnézheti.

Anyja-lánya: Lourdes Leon kiköpött hasonmása a sztárnak

A milánói divathét egyik legfeltűnőbb vendége idén is minden tekintetet magára vont. Madonna lánya, Lourdes Leon egy merész kivágott fekete ruhában lépett a Roberto Cavalli divatbemutató vörös szőnyegére, és azonnal a reflektorfénybe került.

 

