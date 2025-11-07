Krízis: a politikai összeomlás szélén Venezuela, Maduro elmenekülhet

A The Atlantic értesülései szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök hajlandó lenne lemondani, amennyiben az Egyesült Államok amnesztiát adna neki, visszavonná a fejére kitűzött jutalmat, és biztosítaná számára a kényelmes életet száműzetésben. A lap olyan forrásokra hivatkozott, amelyek „ismerik a hangulatot a venezuelai vezetésen belül”.

Maduro amerikai garanciák mellett kész lemondani – The Atlantic szerint távozna a hatalomból Fotó: AFP /

Egy, a Venezuela és az amerikai tisztviselők között zajló tárgyalásokhoz közel álló forrás szerint „megfelelő nyomás és elegendő ’jutalom’ esetén minden lehetőségről lehet tárgyalni Maduróval”. A The Atlantic szerint a régióban fokozódó feszültség és az Egyesült Államok növekvő katonai nyomása miatt – amely nyíltan hadat üzent a venezuelai drogkartelleknek – a venezuelai vezető egyre inkább menekülőutat keres a kialakult helyzetből.

Az utóbbi napokban amerikai sajtóértesülések szerint Washingtonban már konkrét amerikai garanciák és katonai forgatókönyvek is felmerültek, köztük Venezuelán belüli célpontok megsemmisítése a drogkartellek felszámolása érdekében.

A potenciális célpontokat állítólag már kijelölték. Donald Trump amerikai elnök azonban óvatosan nyilatkozott, mondván, a légicsapások „nem biztos, hogy rákényszerítik Madurót a távozásra”. Hozzátette, az adminisztráció még mindig mérlegeli, hogy erővel távolítsák el a venezuelai elnököt, vagy engedmények útján érjék el a hatalomátadást.

A hónap elején Trump a CBS News-nak adott interjúban kijelentette, hogy Maduro napjai „meg vannak számlálva”. Eközben a Kommerszant arról írt, hogy a venezuelai vezető Oroszország támogatását keresi, hogy elkerülje az Egyesült Államok esetleges katonai beavatkozását – idézte fel a Kommersant.