Ez a gyors teszt kimutatja a magas vérnyomás valódi okát

Új lehetőség nyílik a magas vérnyomással küzdők számára a betegség kezelésében. Brit kutatók kifejlesztettek egy mindössze tízperces vizsgálatot, amely feltárhatja a hormonális eltéréseket, és ezzel a magas vérnyomás valódi okát is – tájékoztat a Daily Mail.

Az új vizsgálat segíthet a magas vérnyomás hatékony kezelésében – Fotó: Unsplash

A vizsgálat rávilágíthat, mi a magas vérnyomás valódi oka

A kutatás abból indul ki, hogy a magas vérnyomással élők mintegy negyedénél a mellékvesék túl sok aldoszteront termelnek. Ez a hormon szabályozza a szervezet sóháztartását, és ha túltermelődik, az tartósan megemeli a vérnyomást. A probléma eddig gyakran rejtve maradt: a betegek tünetei alapján nehéz volt felismerni a valódi kiváltó okot.

A University College London kutatói egy speciális vizsgálattal képesek kimutatni, melyik mellékvese-terület termel túl sok hormont.

A páciens vérébe juttatott apró jelölőanyag a túl aktív területeken halmozódik fel, így azok „felvillannak” a felvételen. 17 betegnél már minden esetben sikerült pontosan meghatározni a túltermelés helyét, mellékhatások nélkül.

A módszer lehetővé teszi, hogy a kezelést személyre szabják: a túltermelő mirigy eltávolítása vagy gyógyszeres kezelés is szóba jöhet. Bryan Williams professzor szerint „évtizedek óta vártak egy ilyen vizsgálatra”, amely alapjaiban változtathatja meg a hormonális eredetű magas vérnyomás diagnózisát. A kutatócsoport már egy 2. fázisú klinikai vizsgálatot indított, hogy a módszer széles körben elérhetővé váljon. Addig is a szakértők hangsúlyozzák: a vérnyomás rendszeres ellenőrzése, különösen 40 év felett, rendkívül fontos.

Lehet okosórával vérnyomást mérni?

Az Apple újabb lépést tesz az egészségtechnológia forradalma felé: a Watch Series 11 nemcsak méri a mozgást és a pulzust, de mostantól arra is képes lehet, hogy figyelmeztessen, ha magas vérnyomás gyanúja merül fel. A funkció azonban nem ad pontos vérnyomásértékeket, és nem is diagnosztikai célra készült.

Mi segít a magas vérnyomás ellen?

Világszerte milliók életét rövidíti meg a magas vérnyomás, pedig egy egyszerű megoldás segíthet a megelőzésben. A kutatások szerint a sóhelyettesítő hatékony fegyver lehetne, ám az embereknek csak töredéke él vele.