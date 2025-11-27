Cukormentes édességet fogyaszt? Veszélyesebb, mint hinné!

A zebradániókkal végzett kísérletek során kiderült, hogy a szorbit a májban könnyen zsírrá alakulhat. A szakemberek szerint ez a folyamat akár egyes májbetegség kialakulásában is szerepet játszhat – írja a Daily Mail.

Az édesítőszer alattomosan májbetegséget okozhat.

Fotó: Unsplash

Szorbit és a májbetegség kialakulásának kapcsolata

A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek az eredmények egyelőre nem vihetők át közvetlenül emberekre. Az sem ismert még, mekkora szorbitbevitel jelentene valós veszélyt az emberi egészségre. A szorbit számos cukormentes termékben megtalálható, például üdítőkben, édességekben vagy rágógumikban. A lebontását a bélbaktériumok végzik, amelyek állapota jelentősen befolyásolja a folyamatot.

Ha a bélflóra sérül — például antibiotikumok hatására —, a szorbit könnyebben juthat el a májba.

A kutatás szerint ez a jelenség hozzájárulhat a májban történő zsírfelhalmozódáshoz. A tudósok ezért további emberi vizsgálatokat tartanak szükségesnek. Mindaddig érdemes mértékkel fogyasztani a szorbitot, hogy minimalizáljuk az esetleges kockázatokat.

Ezeket az édességeket is érdemes kerülni

Egy friss tanulmány szerint bizonyos cukormentes édességekben olyan nagy mennyiségben található szorbit vagy egyéb édesítőszer, hogy már három-négy darab is hashajtó hatású lehet, különösen érzékeny embereknél. A vizsgált termékek között akadt olyan, amely 97 %-ban édesítőből áll — így szinte semmi “igazi” tápanyag nincs benne, csak mesterséges édes íz. A kutatók és fogyasztóvédők szerint az “alacsony kalória” látszat könnyen megtéveszt — az édesítőszeres cukorkák akár emésztési problémákat is okozhatnak, ha valaki többet fogy belőlük.

A cukorhelyettesítők az agyra is káros hatással vannak

Egy nagy, brazíliai vizsgálat — több mint 12 770 résztvevő nyolc éves követése alapján — arra figyelmeztet, hogy a mesterséges édesítőszereket rendszeresen fogyasztók sokkal gyorsabban vesztik el memóriájukat és gondolkodási képességüket. Az aszpartám, szacharin, aceszulfám-K, eritrit, xilit és akár a szorbit is összefüggésbe hozható ezzel a gyorsabb kognitív hanyatlással.