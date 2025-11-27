Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ez a sors várhat Zelenszkijre a béke után – erre még mi sem számítottunk

Látta már?

Elképesztő, ki volt valójában a washingtoni merénylő – durva dolog derült ki

májbetegség

Cukormentes édességet fogyaszt? Veszélyesebb, mint hinné!

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kutatók nemrégiben egy olyan mechanizmust írtak le, amely szerint a túlzott szorbitfogyasztás bizonyos körülmények között egészségkárosító hatású. A vizsgálat alapján megnőhet a májbetegség kockázata, ha a szorbit nem bomlik le megfelelően a bélben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
májbetegségédesítőszerveszélykockázat

A zebradániókkal végzett kísérletek során kiderült, hogy a szorbit a májban könnyen zsírrá alakulhat. A szakemberek szerint ez a folyamat akár egyes májbetegség kialakulásában is szerepet játszhat írja a Daily Mail.

májbetegség
Az édesítőszer alattomosan májbetegséget okozhat.
Fotó: Unsplash 

Szorbit és a májbetegség kialakulásának kapcsolata

A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek az eredmények egyelőre nem vihetők át közvetlenül emberekre. Az sem ismert még, mekkora szorbitbevitel jelentene valós veszélyt az emberi egészségre. A szorbit számos cukormentes termékben megtalálható, például üdítőkben, édességekben vagy rágógumikban. A lebontását a bélbaktériumok végzik, amelyek állapota jelentősen befolyásolja a folyamatot. 

Ha a bélflóra sérül — például antibiotikumok hatására —, a szorbit könnyebben juthat el a májba. 

A kutatás szerint ez a jelenség hozzájárulhat a májban történő zsírfelhalmozódáshoz. A tudósok ezért további emberi vizsgálatokat tartanak szükségesnek. Mindaddig érdemes mértékkel fogyasztani a szorbitot, hogy minimalizáljuk az esetleges kockázatokat.

Ezeket az édességeket is érdemes kerülni

Egy friss tanulmány szerint bizonyos cukormentes édességekben olyan nagy mennyiségben található szorbit vagy egyéb édesítőszer, hogy már három-négy darab is hashajtó hatású lehet, különösen érzékeny embereknél. A vizsgált termékek között akadt olyan, amely 97 %-ban édesítőből áll — így szinte semmi “igazi” tápanyag nincs benne, csak mesterséges édes íz. A kutatók és fogyasztóvédők szerint az “alacsony kalória” látszat könnyen megtéveszt — az édesítőszeres cukorkák akár emésztési problémákat is okozhatnak, ha valaki többet fogy belőlük.

A cukorhelyettesítők az agyra is káros hatással vannak

Egy nagy, brazíliai vizsgálat — több mint 12 770 résztvevő nyolc éves követése alapján — arra figyelmeztet, hogy a mesterséges édesítőszereket rendszeresen fogyasztók sokkal gyorsabban vesztik el memóriájukat és gondolkodási képességüket. Az aszpartám, szacharin, aceszulfám-K, eritrit, xilit és akár a szorbit is összefüggésbe hozható ezzel a gyorsabb kognitív hanyatlással.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!