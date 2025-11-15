Elkezdődött! Tüntetnek Zelenszkij ellen a Majdanon – képek

A Majdan tér újra a politikai elégedetlenség szimbólumává vált, miután mintegy százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a kormány működését meghatározó korrupció ellen. A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat tartottak a magasba, és egyre többen hangsúlyozták, hogy a mostani tüntetés akár egy szélesebb ellenzéki tiltakozás előfutára is lehet.

Majdan tér: tüntetés zajlott Zelenszkij ellen: erősödik a korrupció miatti felháborodás Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /

A résztvevők szerint a Kijev szívében tartott megmozdulás annak jele, hogy a társadalom türelme fogyóban van. Több szervező arról beszélt, hogy a kormány nem teljesíti az átláthatósággal és elszámoltathatósággal kapcsolatos elvárásokat.

Egyre több jel utal szerveződő tiltakozóhullámra

Az elmúlt hetekben több információ is napvilágot látott arról, hogy különböző csoportok újabb megmozdulásokat szerveznek Zelenszkij politikájával szemben. A demonstrációt szervező aktivisták szerint az általuk indított ellenzéki tiltakozás célja, hogy érezhető nyomást gyakoroljanak a vezetésre, miközben egyre nő a támogatók száma.

Több résztvevő úgy véli: ha a hatalom nem reagál időben, a Majdan tér ismét a kormányellenes tömegek gyülekezőhelyévé válhat.