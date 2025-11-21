Lángok és romok: háborús hangulat Kijev belvárosában – megrázó képek

Hírlevél

Ukrajna november 21-én a Majdan eseményeinek történelmi évfordulójára emlékezik. Az első tiltakozásokat 2013. november 21-én szervezték, és néhány hónap alatt országos szintű demonstrációvá nőttek. Képeken mutatjuk be a brutális eseményeket.
MajdanKijevEurópai Unió

2013. november 21-én a Mikola Azarov vezette ukrán kormány bejelentette, hogy nem írja alá az Európai Unióval kötendő társulási megállapodást, az indoklás szerint a várható orosz szankciók miatt. Aznap este Kijevben indult az első Majdan-tiltakozás, amelyet közösségi médián keresztül szerveztek. Az első eseményen körülbelül másfél ezer ember vett részt, és a tiltakozások rövid időn belül országos kiterjedést nyertek, más városok, például Lviv, Donyeck, Harkiv és Ungvár is csatlakoztak.

November 22-től a résztvevők száma növekedett, és november 24-re mintegy 100 ezren gyűltek össze a főtéren. November 30-án a biztonsági erők erőszakkal oszlatták fel a tüntetőket, ami újabb tiltakozási hullámot indított. Ezt követően a demonstrációk kormányellenes irányt vettek.

A tiltakozások három hónapon át folytak Kijev belvárosában. A harcok során több száz ember életét vesztette, és több ezren sérültek meg. 2014. február 22-én Viktor Janukovics elnök elhagyta az országot. Ezt követően kezdődött Oroszország katonai beavatkozása, amely a Krím annektálásához és a Donyeck–Luhanszk régió bizonyos területeinek megszállásához vezetett.

A Majdan eseményei így Kijev modern politikai történelmének fontos fordulópontját jelentik. A tiltakozások rövid idő alatt országos méretűvé váltak, és jelentős hatással voltak a régió politikai és biztonsági helyzetére.

Galéria: Háborús állapotok és erőszak – így zajlott a 2013-2014-es Euromaidan
1/22
Ukrán tüntetők óriási EU-zászlót lengetnek a kijevi Függetlenség téren

 

 

