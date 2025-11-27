Hírlevél

Sikolyok és pánik: turistákra rontott 100 megzavarodott majom – videó

A kínai Guiyang városában, a Qianlingshan Parkban egy hegyoldalon hirtelen lezúduló állatsereg rémisztette halálra a turistákat. A döbbent látogatók arra lettek figyelmesek, hogy minden majom egyszerre kezd rohanni feléjük, mintha valami láthatatlan veszély elől menekülnének.
A jelenet pillanatok alatt káoszba fordult, sokan sikoltozva kerestek menedéket. A szakértők szerint a zsúfolt élettér miatt a majmok között könnyen zavar keletkezhet, ami ilyen hirtelen rohamhoz vezethet írja a Daily Mail.

majom
Nagyorrú majmok csoportja (illusztráció).
Fotó: Biosphoto via AFP

Pánikot keltett a hirtelen majomroham

A videón látszik, hogy néhány másodperc alatt elszabadult a pokol, és senki sem tudta, mire számíthat. Többen azt hitték, hogy az állatok támadni készülnek, így ösztönösen próbáltak elfutni vagy elrejtőzni. A jelenet jól mutatja, milyen gyorsan okozhat pánikot egy kontrollálatlan vadállat-csoport még egy népszerű, turisták által sűrűn látogatott parkban is.

 

