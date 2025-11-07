Veszélyes vírussal fertőzött majom tartotta rettegésben a várost

Hírlevél

Napokig tartó hajtóvadászat után véget ért a Mississippi-i majominvázió. Az utolsó elszabadult majmot is elfogták, miután egy helyi lakos észrevette kertje közelében. A hatóságok szerint a majmok között veszélyes vírust hordozó példányok is voltak.
majomhepatitis Cvírus

Valósággá vált egy pillanatra sokak rémálma Mississippiben, amikor egy 21 majmot szállító teherautó felborult. A rémisztő, de minden bizonnyal látványos szökés október végén egy amerikai autópályán történt. Az elszabadult majmok káoszt és riadalmat okozva rohantak szanaszét.

Majom
Majom – elkapták a vírussal fertőzött állatot (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Veszélyes vírussal fertőzött szökött majmok szabadultak el

A hatóságok napokig tartó keresés után végül mindegyik szökött példányt elfogták, köztük azokat is, amelyek veszélyes vírust hordoztak. 

Az incidens október 28-án történt, amikor egy laboratóriumi majmokat szállító teherautó felborult az I–59-es autópályán. A ládák kinyíltak, és a 21 majom közül több azonnal elszökött.

 A rendőrök testkamerái kaotikus jeleneteket rögzítettek: az állatok az autópálya füves részén rohangáltak, sőt néhányuk a járművek felé menekült. Öt majom a balesetben életét vesztette, de a többit sikerült élve elfogni.

A történet nemcsak a szökés miatt vált félelmetessé, hanem azért is, mert a majmok között hepatitis C-vel és herpeszvírussal fertőzött példányok is voltak. A hatóságok ezért figyelmeztették a környéken élőket, hogy ne próbálják megközelíteni az állatokat.

 A lakosok aggódva figyelték, vajon elindul-e egy „majomvírus”-járvány, amely valóban egy apokaliptikus fikcióra emlékeztetett volna.

A Mississippi Vad-, Hal- és Parkügyi Hivatala csütörtökön erősítette meg, hogy az utolsó szökésben lévő majmot is elfogták. Egy helyi lakos észlelte az állatot a kertje közelében, és bejelentést tett a hatóságoknak – olvashatjuk a CBS News információiban.

COVID, hepatitis C és herpesz

Korábban közölték, hogy a szökésben lévő majom potenciálisan fertőző betegségeket hordozhat, köztük COVID-ot, hepatitis C-t és herpeszt. A hivatal figyelmeztette a lakosságot, hogy a majom agresszív lehet, ezért senki ne próbálja meg elfogni vagy etetni.

 

 

