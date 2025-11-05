Fertőzött majom szökésben, két társát lelőtték – egyre durvább a majomszökés ügye

Előző cikkünkben beszámoltunk arról, hogy múlt héten Heidelberg közelében majomszökés történt, miután egy 21 állatot szállító teherautó felborult az Interstate 59-es autópályán. A baleset után több rhesusmajom kiszabadult, ezért a keresőcsapatok napokig védőfelszerelésben kutatták át a környező területeket, mivel felmerült a fertőzésveszély lehetősége.

A majomszökés után a hatóságok napokig kutattak a szökevény rhesusmajmok után Mississippi-ben

Fotó: Unsplash

Halálos majomszökés Mississippi-ben – hogyan történt a baleset?

A majmok a louisianai Tulane Egyetem Nemzeti Biomedikai Kutatóközpontjából származtak, amely tudományos kutatási célra biztosít főemlősöket. Az egyetem hangsúlyozta, hogy a szállításban nem vett részt, és az állatok nem az ő tulajdonukban vannak - írja az ABC News.

Miért kellett lelőni a megszökött majmokat?

A legutóbbi fejlemények szerint az egyik megszökött rhesusmajmot egy civil lőtte le, miután az átszaladt az úton, alig egy mérföldre a baleset helyszínétől.

A helyi seriff, Randy Johnson közölte, hogy az illető az állatot veszélyesnek ítélte, ezért cselekedett.

A lelőtt majmot később a szállítást végző cég munkatársai vették át, és megerősítették, hogy az állat a baleset során elszökött példányok egyike volt.

Korábban egy másik majmot is lelőttek, miután egy nő attól tartott, hogy a háza közelében felbukkanó állat veszélyt jelenthet gyermekeire.

A PreLabs, amelyhez a majmok tartoztak, közleményében hangsúlyozta, hogy a szállítás törvényesen történt, az állatok pedig nem hordoznak ismert betegségeket. Ugyanakkor kérték a lakosokat, hogy ne próbálják megközelíteni őket, mert a baleset és a zavarodottság miatt agresszívvá válhatnak.

Meddig tart a hajsza az utolsó szökevény majom után?

A keresés továbbra is zajlik Heidelberg környékén, de az utolsó majom egyelőre nem került elő. A PreLabs és a hatóságok együtt dolgoznak azon, hogy a fennmaradó állatot biztonságosan befogják.

A cég vizsgálja a baleset körülményeit és felülvizsgálja biztonsági eljárásait, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek hasonló esetek.

