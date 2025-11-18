Durva jelenetek a nemzeti parkban: turisták zaklatják a malacokat

A New Forestben élő több száz szabadon kóborló állat idén különösen nagy figyelmet kap, ám a turisták egy része nem tartja tiszteletben a természetvédelmi szabályokat. A helyiek szerint egyre gyakoribb, hogy a látogatók túl közel mennek a malacokhoz, csak azért, hogy látványos fotókat készítsenek - írja a Daily Mail.
Mit jelent a pannage szezon?
A pannage szezon egy több évszázados New Forest-hagyomány, amikor ősszel szabadon engedik a sertéseket, hogy megegyék a földre hullott makkokat és dióféléket. Ezek az anyagok más állatok, például a lovak és a szarvasmarhák számára mérgezők, a malacok viszont gond nélkül elfogyasztják őket, így fontos szerepet játszanak az erdő ökológiai egyensúlyának megőrzésében. A szezon általában ősszel kezdődik, de idén meghosszabbították januárig, ezért a sertések hosszabb ideig vannak kint az erdőben, ami több turistát és több konfliktust is vonz.
Miért zaklatják a turisták a New Forest sertéseit?
A beszámolók szerint a látogatók gyakran a lehető legközelebbi fotót próbálják elkészíteni, ezért a malacok orrához néhány centire tolják a kamerákat, vagy akár a sövényhez szorítják az állatokat. A „malac-turisták” célja sokszor nem más, mint minél több lájk a közösségi médiában, ami egyre agresszívabb viselkedéshez vezet.
Milyen veszélyt jelent a szelfivadászat a malacokra?
A túlzott közelség stresszhelyzetbe hozza az állatokat, a kocák pedig könnyen támadóvá válhatnak, ha úgy érzik, hogy veszély fenyegeti a kicsinyeiket. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a malacok hirtelen az autók alá futhatnak, ha megijednek a turisták viselkedésétől. A szelfivadászat így nemcsak az állatokat, de a látogatókat is veszélybe sodorja.
Hogyan próbálják megvédeni a malacokat a pannage szezonban?
A helyi állatvédők és a verdererek azt kérik, hogy a turisták csak távolról figyeljék a malacokat, és használják a kamera zoomját. Emellett hangsúlyozzák: tilos etetni vagy érinteni az állatokat, a kutyákat pedig mindenképpen pórázon kell tartani.
Durva állatcsempészet
A thaiföldi határvidék ismét egy olyan esetre világított rá, amely jól mutatja, milyen veszélyes hálózatok működnek a térségben. A hatóságok szerint az állatcsempészet mostani ügye különösen súlyos volt, mivel a járműben összezsúfolva találtak rá a makákókra. A helyszínen felfedezett kábítószer tovább erősíti a gyanút, hogy a bűncselekmény egy nagyobb, határokon átívelő bűnszervezethez köthető.
Főnöke macskáját rúgdosta egy férfi a munkahelyén
Állatkínzás és jogtalan behatolás miatt indult eljárás egy nagyváradi férfi ellen. A gyanú szerint bement a munkahelyére és jól megrúgdosta az ügyvezető macskáját.