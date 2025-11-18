Durva jelenetek a nemzeti parkban: turisták zaklatják a malacokat

A New Forestben élő több száz szabadon kóborló állat idén különösen nagy figyelmet kap, ám a turisták egy része nem tartja tiszteletben a természetvédelmi szabályokat. A helyiek szerint egyre gyakoribb, hogy a látogatók túl közel mennek a malacokhoz, csak azért, hogy látványos fotókat készítsenek - írja a Daily Mail.

A malacok körül tolongó turisták komoly veszélyt jelentenek az állatokra

Fotó: x / Lussas

Mit jelent a pannage szezon?

A pannage szezon egy több évszázados New Forest-hagyomány, amikor ősszel szabadon engedik a sertéseket, hogy megegyék a földre hullott makkokat és dióféléket. Ezek az anyagok más állatok, például a lovak és a szarvasmarhák számára mérgezők, a malacok viszont gond nélkül elfogyasztják őket, így fontos szerepet játszanak az erdő ökológiai egyensúlyának megőrzésében. A szezon általában ősszel kezdődik, de idén meghosszabbították januárig, ezért a sertések hosszabb ideig vannak kint az erdőben, ami több turistát és több konfliktust is vonz.

Miért zaklatják a turisták a New Forest sertéseit?

A beszámolók szerint a látogatók gyakran a lehető legközelebbi fotót próbálják elkészíteni, ezért a malacok orrához néhány centire tolják a kamerákat, vagy akár a sövényhez szorítják az állatokat. A „malac-turisták” célja sokszor nem más, mint minél több lájk a közösségi médiában, ami egyre agresszívabb viselkedéshez vezet.

Milyen veszélyt jelent a szelfivadászat a malacokra?

A túlzott közelség stresszhelyzetbe hozza az állatokat, a kocák pedig könnyen támadóvá válhatnak, ha úgy érzik, hogy veszély fenyegeti a kicsinyeiket. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a malacok hirtelen az autók alá futhatnak, ha megijednek a turisták viselkedésétől. A szelfivadászat így nemcsak az állatokat, de a látogatókat is veszélybe sodorja.

The Deputy Surveyor announced in today’s @NFVerderers court that this year #pannage will be extended past the usual 60-days, due to the large quantities of fallen acorns in the #NewForest this autumn. Pannage will now finish on Monday 21 December. @RealNewForest pic.twitter.com/Ba7U0yKZnO — The New Forest - Forestry England (@EngNewForest) October 21, 2020

Hogyan próbálják megvédeni a malacokat a pannage szezonban?

A helyi állatvédők és a verdererek azt kérik, hogy a turisták csak távolról figyeljék a malacokat, és használják a kamera zoomját. Emellett hangsúlyozzák: tilos etetni vagy érinteni az állatokat, a kutyákat pedig mindenképpen pórázon kell tartani.

Durva állatcsempészet

A thaiföldi határvidék ismét egy olyan esetre világított rá, amely jól mutatja, milyen veszélyes hálózatok működnek a térségben. A hatóságok szerint az állatcsempészet mostani ügye különösen súlyos volt, mivel a járműben összezsúfolva találtak rá a makákókra. A helyszínen felfedezett kábítószer tovább erősíti a gyanút, hogy a bűncselekmény egy nagyobb, határokon átívelő bűnszervezethez köthető.