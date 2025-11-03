Örökre betiltották a dohányzást ebben az országban

A Maldív-szigetek egészségügyi minisztériuma szerint az indiai-óceáni szigetcsoport mostantól megtiltja a 2007. január 1-je után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és használatát. A lépést az ország elnöke, Mohamed Muizzu indította el korábban az év folyamán, és a tilalom november 1-jén lépett életbe. A minisztérium szerint az intézkedés célja a közegészség védelme és egy dohánymentes generáció előmozdítása.

Maldív-szigetek: generációs dohánytilalom a 2007 után születetteknek Fotó: Shutterstock

„Az új rendelkezés értelmében a 2007. január 1-je után született személyek számára tilos dohánytermékeket vásárolni, használni vagy számukra eladni a Maldív-szigeteken” – közölte a minisztérium.

A tilalom minden dohánytermékre vonatkozik, a kereskedőknek pedig kötelességük ellenőrizni a vásárló életkorát. Az intézkedés a mintegy 1 191 apró korallsziget mindegyikén érvényes, ideértve a látogatókat is, akik a luxusturizmus miatt érkeznek az országba.

A minisztérium továbbá megerősítette, hogy a nem elektronikus dohánytermékek mellett az elektromos cigaretták és e-füstek használatát is teljes mértékben tiltja mindenki számára, kortól függetlenül.

A dohánytermékek kiskorúaknak történő értékesítése 50 000 rufiyaa (kb. 1 216 000 Ft), míg az e-cigaretta használata 5 000 rufiyaa (kb. 121 600 Ft) bírságot jelent.

Míg a Maldív-szigetek bevezette a világ első generációs tilalmát, az Egyesült Királyságban hasonló javaslat még a törvényhozási folyamatban van, míg Új-Zéland – az első ország, amely ilyen törvényt hozott – 2023 novemberében, kevesebb mint egy évvel a bevezetése után visszavonta azt - írja a The Guardian.