Nem fogja kitalálni, mit láttak a Marson!

A kutatók olyan jelenséget észleltek a vörös bolygó légkörében, amelyet korábban még soha. A felfedezés kulcsfontosságú lehet akár a Mars élhetőségének kutatásában is.
A Mars légkörében először sikerült elektromos kisüléseket rögzíteni, ami arra utal, hogy a vörös bolygón akár villámlás is előfordulhat. A felfedezés új távlatokat nyit a Mars kutatásában, hiszen eddig csak a Föld, a Jupiter és a Szaturnusz légkörében figyeltek meg hasonló jelenséget – tájékoztat a BBC.

Illustration of Mars (background) and its moon Phobos (foreground). Phobos is the larger of Mars' two moons, orbiting the planet at a distance of 9,400 kilometres and taking just over 7.6 hours to complete one orbit. It is thought it was once an asteroid captured by Mars' gravity and does not have enough mass for gravity to pull it into a uniform sphere like the larger satellites and planets in the Solar System. (Photo by NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA / Science Photo Library via AFP)
Akár villámlás is előfordulhat a Marson (illusztráció) – Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Lehet élet a Marson? A felfedezés új távlatokat nyit a vörös bolygó kutatásában

A NASA 2021-ben leszállt Perseverance marsjárója immár négy éve vizsgálja a Jezero-krátert. Most a SuperCam műszer által rögzített hang- és elektromágneses felvételeken először észleltek „mini villámokat”. Francia kutatók 28 órányi mikrofonfelvételt elemeztek két marsi év alatt, és arra jutottak: az elektromos kisülések leggyakrabban porördögökhöz és porviharfrontokhoz kapcsolódnak. 

A porördögök apró forgószelek, amelyek a felszínről felszálló meleg levegőből alakulnak ki, és belső mozgásuk elektromos töltéseket generálhat. 

Dr. Baptiste Chide, a kutatás vezetője szerint a felfedezés nemcsak a Mars légkémiai és klímamodellezését befolyásolja, hanem közvetlenül hat a bolygó élhetőségének vizsgálatára is, és új információkkal szolgál a jövőbeli robotikus és emberi expedíciók tervezéséhez. 

Ez a felfedezés szó szerint új fejezetet nyithat a Mars lakhatóságának kutatásában.

A jelenséget egyelőre csak hangfelvételek bizonyítják, ezért több szakértő, köztük Dr. Daniel Pritchard részecskefizikus is óvatosságra int: amíg nincs vizuális bizonyíték, nem lehet teljesen biztosan állítani, hogy valódi marsi villámlásról van szó.

A mostani elektromos aktivitás kimutatása azonban újabb jele annak, hogy a Mars légköre és időjárása sokkal összetettebb, mint gondoltuk – így az élhetőséggel kapcsolatos kutatásokban is kulcsfontosságú tényező lehet, új perspektívákat nyitva a bolygó feltárásában.

Rejtélyes kőzetet találtak a Marson

A Mars más titkokat is tartogat: nemrég különös szikladarabot találtak a vörös bolygón. A szikla annyira kilóg a környezetéből, hogy a kutatók szerint egészen biztosan nem a Marsról származik.

Hosszabb ideig maradhatott lakható a Mars, mint feltételeztük?

Egy friss kutatás arra utal, hogy nem csupán rövid, epizodikus nedves időszakokról lehetett szó, hanem elhúzódó, ismétlődő ablakokról, amelyek ideális feltételeket teremtettek a Marson a víz, a kémiai energia és akár a mikrobiális élet számára.

 

