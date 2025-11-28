Nem fogja kitalálni, mit láttak a Marson!

A Mars légkörében először sikerült elektromos kisüléseket rögzíteni, ami arra utal, hogy a vörös bolygón akár villámlás is előfordulhat. A felfedezés új távlatokat nyit a Mars kutatásában, hiszen eddig csak a Föld, a Jupiter és a Szaturnusz légkörében figyeltek meg hasonló jelenséget – tájékoztat a BBC.

Akár villámlás is előfordulhat a Marson (illusztráció) – Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Lehet élet a Marson? A felfedezés új távlatokat nyit a vörös bolygó kutatásában

A NASA 2021-ben leszállt Perseverance marsjárója immár négy éve vizsgálja a Jezero-krátert. Most a SuperCam műszer által rögzített hang- és elektromágneses felvételeken először észleltek „mini villámokat”. Francia kutatók 28 órányi mikrofonfelvételt elemeztek két marsi év alatt, és arra jutottak: az elektromos kisülések leggyakrabban porördögökhöz és porviharfrontokhoz kapcsolódnak.

A porördögök apró forgószelek, amelyek a felszínről felszálló meleg levegőből alakulnak ki, és belső mozgásuk elektromos töltéseket generálhat.

Dr. Baptiste Chide, a kutatás vezetője szerint a felfedezés nemcsak a Mars légkémiai és klímamodellezését befolyásolja, hanem közvetlenül hat a bolygó élhetőségének vizsgálatára is, és új információkkal szolgál a jövőbeli robotikus és emberi expedíciók tervezéséhez.

Ez a felfedezés szó szerint új fejezetet nyithat a Mars lakhatóságának kutatásában.

A jelenséget egyelőre csak hangfelvételek bizonyítják, ezért több szakértő, köztük Dr. Daniel Pritchard részecskefizikus is óvatosságra int: amíg nincs vizuális bizonyíték, nem lehet teljesen biztosan állítani, hogy valódi marsi villámlásról van szó.

A mostani elektromos aktivitás kimutatása azonban újabb jele annak, hogy a Mars légköre és időjárása sokkal összetettebb, mint gondoltuk – így az élhetőséggel kapcsolatos kutatásokban is kulcsfontosságú tényező lehet, új perspektívákat nyitva a bolygó feltárásában.

Rejtélyes kőzetet találtak a Marson

A Mars más titkokat is tartogat: nemrég különös szikladarabot találtak a vörös bolygón. A szikla annyira kilóg a környezetéből, hogy a kutatók szerint egészen biztosan nem a Marsról származik.