Meglepő felfedezés a Marson: idegen eredetű kőzetre bukkant a NASA

A NASA Perseverance marsjárója egy rendkívül szokatlan kőzetre bukkant a Jezero-kráter Vernodden térségében, miközben ötödik éve vizsgálja a Mars felszínét. Bár elsőre egy újabb átlagos kődarabnak tűnhet, a „Phippsaksla” névre keresztelt kőzet már méretében és formájában is kiemelkedett környezetéből: mintegy 80 centiméter széles, magasabban áll, és jóval szoborszerűbb, mint a körülötte található lapos, töredezett kőzetek - írja a New York Post.

A vörös bolygó titka: Mit keres ez a kő a Marson?

Fotó: Unsplash

A különös összetétel árulkodik

A Perseverance SuperCam műszere részletes vizsgálatnak vetette alá a kőzetet, és ekkor derült fény a legérdekesebb részletre: a mintában nagy mennyiségben találtak vasat és nikkelt.

Ez a kombináció sokkal inkább jellemző a vas–nikkel meteoritokra, amelyek általában nagy aszteroidák magjából származnak, mint a Mars felszínén található hétköznapi kőzetekre.

Mindez arra utal, hogy a Phippsaksla nem a bolygón alakult ki, hanem egy korábban becsapódott meteor része lehet.

A Mars felszínére érkezett kozmikus látogató?

Nem ez az első eset, hogy vas–nikkel meteoritot találnak a Marson – a „Cacao” nevű példányt 2023-ban fedezték fel –, ám a Perseverance most először találkozott ilyen összetételű kőzettel. A kutatók azonban további vizsgálatokra lesznek szükség, hogy megerősítsék meteorit-eredetét. Ha valóban más csillagrendszerből származik, fontos információkat nyújthat a Naprendszer korai történetéről és a bolygók kialakulásáról.

Korábbi különleges leletek is erősítik az érdeklődést

A Perseverance nem először szolgált izgalmas geológiai felfedezésekkel. Tavaly például pöttyös mintázatú kőzeteket talált, amelyek a kutatók szerint akár az eddigi legerősebb bizonyítékai lehetnek annak, hogy valaha létezhetett élet a Marson.

Nincs magyarázat arra, amit a marsi sziklában találtak

Tavaly is nagy felfedezés történt: tiszta kénkristályokat talált a Curiosity rover egy marsi kő belsejében. Ez az első alkalom, hogy elemi ként észlelnek a vörös bolygón. A felfedezés számos kérdést vet fel az égitest geológiai történetével és az élet alapvető összetevőinek jelenlétével kapcsolatban.