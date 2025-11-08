Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

McDonald ’ s

Teljesen megőrült a McDonald’s vendége – videón, ahogy leforrázza a dolgozót

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló felvétel járta be az internetet: egy michigani nő a McDonald’s egyik éttermében teljesen elveszítette a fejét. A McDonald’s dolgozóját forró kávéval támadta meg, miután nem kapta meg időben az online rendelését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
McDonald ’ sbotránykávé

A McDonald’s Saginaw városában található gyorséttermében tört ki a botrány, amikor egy feldühödött nő – akit a rendőrség később Casharra Brownként azonosított – forró kávét öntött a menedzserre. A nő állítólag több mint egy órát várt a rendelésére, majd dührohamot kapott, és a visszatérítésre hivatkozva üvöltözni kezdett a személyzettel – írja a NewYorkPost.

A rendőrség által közzétett videón jól látható, ahogy a dühös nő forró kávét dob a McDonald’s dolgozójára.
A rendőrség által közzétett videón jól látható, ahogy a dühös nő forró kávét dob a McDonald’s dolgozójára Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

McDonald’s-incidensből országos hajtóvadászat lett

A rendőrség szerint a nő szándékosan tépte le a papírpohár fedelét, mielőtt a forró italt a dolgozó hátára öntötte volna. A jelenetet biztonsági kamera rögzítette, a videót pedig a Buena Vista rendőrség közzétette a közösségi oldalán, ami rövid időn belül vírusként terjedt el.

A menedzser fájdalmas kiáltása is hallatszik a felvételen, miközben az elkövető trágár szavakkal távozott a helyszínről. A nő ellen súlyos testi sértés gyanújával adtak ki elfogatóparancsot, de a hatóságok eddig nem találták meg.

A rendőrök elmondták, hogy a bejelentést követő percekben több mint száz tippet kaptak a lakosságtól, és pontosan tudják, hol él a gyanúsított – csak épp nincs otthon.

A történet sokakban idézte fel a hírhedt 1994-es esetet, amikor egy 79 éves nő szintén a McDonald’s ellen perelt, miután harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a túl forró kávé miatt.

Gyorséttermi beetetés: pszichotrükkök, hogy még többet költsünk náluk

Beetetnek és megetetnek? Ki ne járt volna már úgy, hogy beugrott egy gyorsétterembe egy sült krumpliért, aztán teljes menüvel és desszertekkel távozott.

Ha ezt elolvassa, soha többet nem eszik McDonald'sban!

A McDonald’s teljes körű vizsgálatot indított, miután egy 16 éves liverpooli lánynak penészes hamburgert szállítottak házhoz. A penészes hamburger ügyében vizsgálatot indított a McDonald's.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!