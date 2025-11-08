Teljesen megőrült a McDonald’s vendége – videón, ahogy leforrázza a dolgozót

A McDonald’s Saginaw városában található gyorséttermében tört ki a botrány, amikor egy feldühödött nő – akit a rendőrség később Casharra Brownként azonosított – forró kávét öntött a menedzserre. A nő állítólag több mint egy órát várt a rendelésére, majd dührohamot kapott, és a visszatérítésre hivatkozva üvöltözni kezdett a személyzettel – írja a NewYorkPost.

A rendőrség által közzétett videón jól látható, ahogy a dühös nő forró kávét dob a McDonald’s dolgozójára Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

McDonald’s-incidensből országos hajtóvadászat lett

A rendőrség szerint a nő szándékosan tépte le a papírpohár fedelét, mielőtt a forró italt a dolgozó hátára öntötte volna. A jelenetet biztonsági kamera rögzítette, a videót pedig a Buena Vista rendőrség közzétette a közösségi oldalán, ami rövid időn belül vírusként terjedt el.

A menedzser fájdalmas kiáltása is hallatszik a felvételen, miközben az elkövető trágár szavakkal távozott a helyszínről. A nő ellen súlyos testi sértés gyanújával adtak ki elfogatóparancsot, de a hatóságok eddig nem találták meg.

A rendőrök elmondták, hogy a bejelentést követő percekben több mint száz tippet kaptak a lakosságtól, és pontosan tudják, hol él a gyanúsított – csak épp nincs otthon.

A történet sokakban idézte fel a hírhedt 1994-es esetet, amikor egy 79 éves nő szintén a McDonald’s ellen perelt, miután harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a túl forró kávé miatt.

