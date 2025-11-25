Hírlevél

Rendkívüli!

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Most jött!

Zelenszkij megtört a nyomás alatt: Ukrajna jóváhagyta a békejavaslatot

étterem

Rémálommá vált a McDonald's-os ebéd, mentő jött egy kisgyerekhez

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Rémálommá vált a gyorséttermi egy édesanya és kétéves gyermeke számára. A kisgyerek a McDonald's Happy Meal menüjéhez kapott vizéből kortyolt egyet, majd hirtelen rosszul lett.
Egy kasseli McDonald's étteremben lefoglalt vizespalack tartalmát vizsgálja a rendőrség, miután egy kisgyermek rosszul lett egy ott kapott ital elfogyasztása után – írja a Stern.

McDonald's-os innivalótól lett rosszul egy kisgyerek, mentő érkezett a helyszínre
Fotó: Unsplash

A mindössze kétéves kisgyerek csütörtökön kortyolt bele egy műanyag palackba, miután édesanyja egy Happy Meal menüt vásárolt a kasseli McDonald's étteremben autós kiszolgáló részlegénél. A parkolóban nyitotta ki a palackot, és sem a kupak, sem a csomagolás nem tűnt gyanúsnak. 

A nő állítása szerint azonban a palackban nem víz, hanem „erősen alkoholos szagú folyadék, feltehetően fertőtlenítőszer” volt. 

Miután a gyermek ivott a folyadékból, tűzvörös lett az arca, és sikítani kezdett – mondta a 34 éves anya. 

A mentők a McDonald's parkolójában vizsgálták meg a gyermeket, majd elengedték. 

A gyanús palackot a rendőrség lefoglalta, laboratóriumi vizsgálat jelenleg is zajlik. 

A McDonald's reagált az esetre 

Minket és az éttermet üzemeltető franchise-partnert is mélyen érintenek a történtek. A teljes körű kivizsgálás abszolút prioritás. Minden érintettel, köztük a családdal is folyamatos kapcsolatban vagyunk

 – közölte a gyorsétteremlánc németországi szóvivője. 

A hatóságok gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indítottak eljárást az ügyben. 

