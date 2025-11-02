Egy szuper étrend, amellyel búcsút inthet a hasi panaszoknak

A mediterrán diéta nemcsak az egészséges élet egyik kulcsa, hanem hatékony fegyver is lehet az irritábilisbél-szindróma (IBS) tüneteinek enyhítésében. Egy friss kutatás eredményei alapján ez az étrend jobb hatású lehet, mint az eddig alkalmazott orvosi ajánlások – írja a DailyMail.

A mediterrán diéta lehet a megoldás erre az egészségügyi problémára

Miért lehet hatékony a mediterrán diéta az IBS ellen?

A mediterrán diéta gyümölcsökben, zöldségekben, hüvelyesekben, olívaolajban és diófélékben gazdag, és már régóta ismert arról, hogy segíti a hosszú, egészséges életet, valamint csökkenti az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

A Sheffieldi Egyetem kutatói kimutatták, hogy ez az étrend jelentősen enyhítheti az IBS tüneteit. A vizsgálatban több mint 100 felnőtt vett részt: azok, akik követték a mediterrán diétát, látványos javulásról számoltak be az étkezési szokásaikat nem változtató résztvevőkhöz képest.

A kutatás szerint a mediterrán diéta egyszerű, élvezetes és rendkívül hatékony első lépés lehet az IBS kezelésében.

A tanulmányban 139 IBS-ben szenvedő ember vett részt: közülük 68-an hat héten át követték a mediterrán diétát, míg 71-en a hagyományos diétás tanácsokat kapták.

Az eredmények lenyűgözőek voltak: a mediterrán diétát követők 62 százaléka tapasztalt jelentős javulást, míg a hagyományos étrendet követők közül csak 42 százalék érezte jobban magát.

A mediterrán diéta tehát nemcsak biztonságos és fenntartható, de hatékonyabb is lehet a szigorú, sokszor nehezen tartható diétáknál.

„A mediterrán diéta nemcsak élvezetes és könnyen tartható, de szignifikánsan hatékonyabb is az IBS tüneteinek csökkentésében, mint a hagyományos étrendi tanácsok. Ez egy új, egyszerűbb irányt mutathat az emésztési betegségek kezelésében” – mondta Imran Aziz, a tanulmány egyik vezető szerzője.

Az irritábilisbél-szindróma (IBS) a világ egyik leggyakoribb emésztési problémája, amely a becslések szerint minden 25. embert érinti. A betegség hasi görcsökkel, puffadással és hasmenéssel jár, gyakran élethosszig tartó kihívást jelent.