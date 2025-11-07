Az egészséges életmód titka talán közelebb van, mint gondolnánk: a mediterrán étrend nemcsak a hosszú élet és a jó közérzet kulcsa, hanem a kiegyensúlyozott szexuális életé is lehet. Egy kínai kutatócsoport 31 korábbi tanulmányt elemzett, és meglepő összefüggést talált az étkezési szokások és a szexuális egészség között.

A mediterrán étrend nemcsak egészséges, hanem a szexuális életet is javíthatja

Fotó: Unsplash

Új összefüggés a mediterrán étrend és szexuális egészség között

A vizsgálatok szerint azok, akik rendszeresen fogyasztanak olívaolajat, dióféléket, halat, valamint antioxidánsokban és polifenolokban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket, ritkábban küzdenek medencefenék-problémákkal. Ez nemcsak a nők, hanem a férfiak esetében is jobb szexuális funkciókat és kevesebb inkontinenciás panaszt jelenthet – számol be a Daily Mail.

A kutatók szerint a mediterrán étrend gyulladáscsökkentő hatású, ezáltal védi az érrendszert és erősíti a medencefenék izmait. A Frontiers in Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány kiemeli: az étrend gazdag olívaolajban, magvakban és omega-3 zsírsavakban, amelyek javítják a vérkeringést és a nitrogén-oxid termelődését – ez a folyamat kulcsszerepet játszik az erekció és a szexuális teljesítőképesség fenntartásában.

Ezzel szemben a finomított szénhidrátokban, telített zsírokban és feldolgozott élelmiszerekben bővelkedő étrend gyulladást okoz a szervezetben, ami hosszú távon gyengítheti a medencefenék izmait. Ez fájdalmat, szexuális zavarokat és húgyúti panaszokat eredményezhet.

A szakértők szerint a mediterrán étrend másik előnye, hogy elősegíti a fogyást. A túlsúly fokozza a hasüregi nyomást, ami megterheli a húgyhólyagot és az alhasi izmokat. Minden olyan étrend, amely segíti a testsúly csökkentését és csökkenti a hólyagra nehezedő terhelést, javíthatja a medencefenék funkcióját.

A medencefenék izmai kulcsfontosságúak a mindennapi testi funkciók és a szexuális élet szempontjából. Férfiaknál ezek az izmok szabályozzák az erekciót és az ejakulációt, nőknél pedig a hüvelyi tónusért és a vizelettartásért felelősek.

