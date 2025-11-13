Halálos medvetámadás történt egy hollywoodi filmforgatáson

A felvételt unokatestvére kaliforniai kiképzőközpontjában készítették elő. A hatalmas erejű és filmekből is ismert medve korábban már dolgozott a férfival, ezért senki sem számított veszélyre – írja a Mirror.

A medve furcsán viselkedett és hirtelen támadt a trénerére.

Fotó: Unsplash

Megrázó fordulat: a medve egy pillanat alatt vadult meg

A tréner a jelenet előtt nyugodtan kommunikált az állattal, hogy újra megerősítse a köztük kialakult kapcsolatot. A barátságosan induló mozdulatok azonban hirtelen támadássá változtak, amikor

az állat a férfi nyakát sebezte meg.

A kezelők azonnal reagáltak, és másodpercek alatt elválasztották az állatot a sérült férfitől. A gyors segítség ellenére Stephan életét már nem tudták megmenteni. A tragédiát követően a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy feltárják a körülményeket. Sokáig vita övezte, hogy mi legyen a grizzly sorsa.

Végül állatvédők nyomására a támadó állatot egy kaliforniai menedékhelyre szállították.

Az idomár barátai és kollégái szerint a férfi szenvedélyesen szerette az állatokat, és soha nem okolta volna a medvét a történtekért.

Videón a medvetámadás: pánik és vér

Egy hatalmas barna medve váratlanul betört az oroszországi Petropavlovszk-Kamcsatszkij városába, ahol először egy 84 éves nőt támadott meg, aki súlyos fejsérülést szenvedett. Röviddel később a medve egy 12 éves fiúra is rátámadt, aki menekülés közben halottnak tettette magát, és végül a hatóságoknak sikerült lelőniük a tomboló állatot. A támadásokat kamerák rögzítették.

Ez mentheti meg az életünket, ha medvével találkozunk

Az erdélyi és szlovákiai határvidékről egyre gyakrabban betévednek medvék Magyarországra, így a túrázóknak fokozottan oda kell figyelniük. Ha egy medvével találkozunk, azonnali reakció helyett a felesleges pánik helyett a nyugodt, tudatos viselkedés mentheti meg az életünket — például zajkeltéssel érdemes felhívni a figyelmet magunkra, és semmiképp se fussunk a vad elől.