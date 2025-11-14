Hírlevél

Medve sétált egy repülőtéren, leállt a teljes forgalom – videó

Szokatlan látvány fogadta a Hanamaki repülőtér utasait szerdán: egy medve sétált a kifutópályán. A medve miatt felfüggesztették a járatok indítását és fogadását.
Újra megnyitott az északkelet-japáni repülőtér, amit korábban egy medve miatt kellett lezárni – tájékoztat az NHK.

medve
Medve miatt állt le a forgalom – Fotó: Unsplash

Medve sétált a kifutópályán

Az Iwate prefektúrában található Hanamaki repülőtér forgalmát szerda délután zavarta meg az állat, miután a kifutópályára tévedt. Az incidens miatt a repülőtér forgalmát egy ideig kénytelenek voltak felfüggeszteni. A járatok fogadását és indítását csak másfél óra múlva tudták újraindítani.

