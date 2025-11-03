Vödörbe szorult a medvebocs feje, így zajlott a mentőakció

Különös segélyhívást kapott vasárnap délelőtt a brassópojánai hegyi mentőszolgálat: egy túrázó arról értesítette őket, hogy egy medvebocs bajba került az erdőben. A kis állat feje egy fémvödörbe szorult, és kétségbeesetten próbált megszabadulni tőle, sikertelenül – írja a Székelyhon.

A hegyi mentők azonnal a helyszínre siettek, ám a bocsot elsőre nem találták meg. Hosszú keresés után, körülbelül másfél óra elteltével végül sikerült rábukkanniuk a kölyökre. Értesítették az illetékes hatóságokat és az állatvédelmi szakembereket, hogy megkezdhessék a mentést.

Összehangolt mentőakció a medvebocs megmentéséért

A szakemberek a medvebocsot elkábították, hogy biztonságosan el tudják távolítani a fejére szorult fémtartályt. Miután levágták róla a vödröt, az állatot megvizsgálták, majd miután megbizonyosodtak arról, hogy nem sérült meg, visszaengedték a természetbe.

