Rendkívüli!

Putyin kemény ultimátumot adott Zelenszkijnek – vérfagyasztó

Putyin rábólintott: Magyarország megkapta, amiért Orbán Viktor Moszkvába utazott

Dmitrij Medvegyev

"Kokaint szipogató illegitim bohóc" – durván nekimentek Zelenszkijnek

35 perce
Durván nekiment Zelenszkijnek Dmitrij Medvegyev: szerinte az ukrán elnök illegitim, rendszere halálra van ítélve, és soha nem lesz az a vezető, aki békeszerződést írhat alá. A kijelentések akkor érkeztek, amikor Kijevben épp teljes politikai káosz tombol Jermak menesztése és a korrupciós botrány miatt.
Dmitrij MedvegyevbékeVolodimir Zelenszkij

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij „illegitim”, és szerinte az ukrán elnök rendszere elkerülhetetlenül összeomlik.

medvegyev
Medvegyev
Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / AFP

Medvegyev: „A rendszer összeomlik, Zelenszkij nem írja alá a békét”

A bohóc illegitim. A rendszer összeomlása elkerülhetetlen

– írta Medvegyev a Max platformon, amikor a kijevi helyzetet kommentálta.

Pénteken vált ismertté, hogy Zelenszkij aláírta az irodavezetője, Andrij Jermak menesztéséről szóló rendeletet. Ugyanezen a napon Jaroszlav Zseleznjak, a Legfelsőbb Rada képviselője közölte, hogy az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) házkutatást tartott Jermaknál az energiaszektorban kirobbant korrupciós botrány miatt. A NABU megerősítette az akciót, hozzátéve, hogy a nyomozás részeként folytatják a kutatásokat.

Medvegyev azt is kijelentette, hogy Zelenszkij soha nem lesz az a személy, aki aláírja a békeszerződést.

Még ha ott is marad az irodájában és minden irányba szipogja az orrából a kokaint, akkor sem ő lesz az, aki a békét aláírja

írta a Max-csatornáján.

 

