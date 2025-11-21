Iskolás csoportra támadt egy grizzly medve, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Grizzly medve támadt egy iskoláscsoportra helyi idő szerint csütörtök délután a kanadai Brit Columbiában. A medvetámadásban 11 ember megsérült, közülük ketten életveszélyesen – közölték a helyi hatóságok.

Fotó: Unsplash

Az eset a bellakúla, más néven nuxalk őslakos közösség területén történt, Vancouvertől mintegy 700 kilométerre északnyugatra.

A Nuxalk Nation helyi közösség a támadás után közölte, hogy a különösen agresszív medve továbbra is a környéken kószál.

A rendőrség és a természetvédelmi őrség jelenleg is a terület átvizsgálását végzi, a lakosokat pedig arra kérték, maradjanak otthon, és kerüljék a környező utakat.

A mentőszolgálat jelentése szerint ketten életveszélyes, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, a többieket a helyszínen látták el.

A beszámolók szerint a kísérő tanárok mellett más felnőttek is igyekeztek közbelépni, hogy megvédjék a gyerekeket; legsúlyosabban egy férfi tanár sérült meg, akit helikopterrel szállítottak kórházba.

Az egyik iskolás édesanyja arról számolt be, hogy fia a csoport elején haladt, és olyan közel volt a medvéhez, hogy hozzáért a grizzly bundája, miközben az egy másik gyermek felé rontott. Többen kisebb sérüléseket szenvedtek, amikor a tanárok medvesprayt használtak a gyerekek kimenekítése közben.

A Nuxalk Nation iskolájában, az Acwsalctában péntekre tanítási szünetet rendeltek el, és pszichológiai segítséget ajánlottak fel a diákoknak és a tanároknak.

Hogyan lehet túlélni egy medvetámadást?

A szakértők szerint, ha valaki szemtől szembe találja magát egy medvével, soha ne fusson el, és ne nézzen a medve szemébe. A legfontosabb, hogy lassan hátráljunk, ne fordítsunk hátat, és ha elkerülhetetlen a támadás, feküdjünk a földre arccal lefelé, kezeinkkel védve a fejünket és a nyakunkat. Egy Akita Egyetem által készített kutatás szerint azok a túlélők, akik így védekeztek, mind csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.