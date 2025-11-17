Meghalt a Magyarországon is népszerű sorozat sztárja

A Tetthely német krimisorozat sztárja, Felix Eitner november 8-án, mindössze 58 évesen hunyt el – írja a Blikk a Stern.de-re hivatkozva. A hírt a színész családja is megerősítette, azonban a halál okáról egyelőre nincs információ.

A Tetthely német krimisorozat sztárja, Felix Eitner 58 évesen hunyt el – Fotó: Getty Images

A Freiburgban született, Memmingenben élt színész elsősorban krimisorozatokban vált ismertté. 2006 és 2009 között Eitner hét epizódban játszotta Markus Tellheim felügyelőt a schwerini Polizeiruf 110 című sorozatban Uwe Steimle mellett, aki Jens Hinrichs főfelügyelőt alakította. Már 1994-ben az egyik első nagyobb televíziós szereplését is ebben a krimisorozatban teljesítette.

2012 és 2017 között Eitner az Alles Klara című sorozatban ismét felügyelőként állt a kamera elé. Paul Kleinertként Wolke Hegenbarth mellett oldott meg ügyeket hétről hétre. Eitner gyakorlatilag minden nagy német krimisorozatban szerepelt. Csak a Tetthely sorozatban 1996-tól 2019-ig hat különböző szerepet játszott. Vendégszerepeket vállalt a Der Alte, a Der Bulle von Tölz és több Soko-sorozatban is.

Díjat is nyert a Tetthely sztárja

Felix Eitner legismertebb díját azonban nem krimisorozatért kapta. 2005-ben a Margarete Steiff című életrajzi filmben nyújtott alakításáért vehette át a Bambi-díjat. A plüssállatgyártó cég alapítójáról szóló filmben Heike Makatsch mellett Fritz Steiffet, a bátyját alakította.

A televíziós munkái mellett színházban is rendszeresen fellépett. Alig három hete még az Instagram-fiókján hirdette az Eingeschlossene Gesellschaft című darabbal tervezett turnéját, amelynek előadásai november 30-ig tartottak volna...

