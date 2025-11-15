Meghalt a Szívek szállodája és a Roseanne sztárja

Elizabeth Franz leginkább arról ismert, hogy Linda Lomant alakította Arthur Miller Az ügynök halála című darabjának 1999-es Broadway-felújításában.

A legnagyobb sikereit a Broadway-en érte el az amerikai színésznő

Fotó: STEPHEN LOVEKIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez a szerep hozta neki a Tony-díjat, és erősítette meg a nevét a Broadway többi nagyágyúja között.

A színésznő halálát rákbetegség okozta.

Férje, Christopher Pelham szerint súlyos reakció lépett fel a rák kezelése során használt gyógyszerek miatt – írja a The Sun.

Nemcsak a Broadway-ről ismerhettük

A művésznő 1941-ben született Elizabeth Jean Frankovitch néven Akronban, Ohio államban. Tanulmányait az American Academy of Dramatic Arts-ban végezte, és a kezdeti nehézségek ellenére rendkívül gazdag és sikeres színészi pályát futott be, komoly Broadway‑darabokban játszott.

Pályafutása során több rangos díjat is elnyert.

De Franz nemcsak a színpadon volt aktív, hanem a tévében is maradandót alkotott. Karrierje során olyan sorozatokban szerepelt, mint a Szívek szállodája, a Roseanne, vagy A védelmező.

Franz hagyatékát a színpadon és a képernyőn is maradandó alakítások formájában hagyta hátra. Halála nagy veszteség a színházi világ számára, és alakításai sokak számára inspirálók lehettek.

Két éve hunyt el Michael McGrath amerikai színész, aki együtt játszott a Broadway-en Franz-cal.