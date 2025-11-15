Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt a Szívek szállodája és a Roseanne sztárja

Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter háborúpárti gyűlése – kép

Meghalt a Szívek szállodája és a Roseanne sztárja

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Elhunyt Elizabeth Franz – a Tony-díjas művész 84 éves korában, rák következtében halt meg. A Broadway ikonikus színésznőjének házastársa, Christopher Pelham megerősítette, hogy halálát a betegség és annak kezelésével járó mellékhatások okozták.
BroadwayElizabeth FranzTony-díjszínésznő

Elizabeth Franz leginkább arról ismert, hogy Linda Lomant alakította Arthur Miller Az ügynök halála című darabjának 1999-es Broadway-felújításában.

NEW YORK - JANUARY 25: Actress Elizabeth Franz promotes Broadway's "The Miracle Worker" on January 25, 2010 in New York City. Stephen Lovekin/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Lovekin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), Broadway
A legnagyobb sikereit a Broadway-en érte el az amerikai színésznő
Fotó: STEPHEN LOVEKIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez a szerep hozta neki a Tony-díjat, és erősítette meg a nevét a Broadway többi nagyágyúja között. 

A színésznő halálát rákbetegség okozta. 

Férje, Christopher Pelham szerint súlyos reakció lépett fel a rák kezelése során használt gyógyszerek miatt – írja a The Sun.

Nemcsak a Broadway-ről ismerhettük

A művésznő 1941-ben született Elizabeth Jean Frankovitch néven Akronban, Ohio államban. Tanulmányait az American Academy of Dramatic Arts-ban végezte, és a kezdeti nehézségek ellenére rendkívül gazdag és sikeres színészi pályát futott be, komoly Broadway‑darabokban játszott. 

Pályafutása során több rangos díjat is elnyert. 

De Franz nemcsak a színpadon volt aktív, hanem a tévében is maradandót alkotott. Karrierje során olyan sorozatokban szerepelt, mint a Szívek szállodája, a Roseanne, vagy A védelmező.

Franz hagyatékát a színpadon és a képernyőn is maradandó alakítások formájában hagyta hátra. Halála nagy veszteség a színházi világ számára, és alakításai sokak számára inspirálók lehettek.

Két éve hunyt el Michael McGrath amerikai színész, aki együtt játszott a Broadway-en Franz-cal.

 

