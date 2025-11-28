Meghalt a Pókember sztárja

Danny Seagren, a televíziózás egyik emlékezetes alakja, 81 évesen távozott. Ő volt az a színész, aki az első élőszereplős Pókember-filmben magára ölthette az ikonikus szuperhős jelmezét, a The Electric Company című PBS-sorozatban. Alakítása máig fontos része a popkultúrának, halálhíre pedig megrázta a rajongókat. Családja mély gyászban búcsúzik tőle – számolt be a megrázó halálesetről a Deadline.com.

Seagren alakítása mérföldkőnek számított, hiszen ő tette először élővé a híres képregényhőst a televízióban. Sok néző számára meghatározó élmény volt az ő Pókembere, és a rajongók a mai napig szeretettel emlékeznek rá.

Seagren nemcsak színészként, hanem bábművészként is jelentős munkát végzett. Számos ikonikus figura megszületésénél és mozgatásánál közreműködött. A Szezám utcában Big Bird egyik megformálójaként vált ismertté, miközben bábkészítőként is dolgozott. Láthatatlan, mégis kulcsfontosságú része volt a műsor világának.

A művész november 10-én hunyt el, halálának okát nem hozták nyilvánosságra. Családja szerint hatalmas űrt hagyott maga után, és a rajongók ezrei fejezték ki gyászukat a közösségi médiában. Sokan gyerekkoruk egyik meghatározó alakjaként őrzik emlékeikben – akár Pókemberként, akár a Szezám utca szeretett figuráinak mozgatójaként.

