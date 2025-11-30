Melania Trump visszatér – és nem akárkivel áll össze

Melania Trump vállalkozásának első projektje egy nagyszabású dokumentumfilm, a Melania, amely január 30-án kerül az amerikai mozikba, majd az Amazon Prime Video kínálatába. A film a Trump-beiktatás utáni 20 nap eseményeit mutatja be: hogyan készült Melania a visszatérésre a Fehér Házba, miként zajlottak a kulisszák mögötti egyeztetések, és milyen szerepet vállalt a nyilvános életbe való visszalépésben – olvasható a USA Today weboldalán.

Donald Trump és Melania Trump

Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Melania Trump botrányhőssel dolgozik együtt

A dokumentumfilm vezető producere maga Melania Trump, rendezője pedig Brett Ratner, akinek neve a Csúcsformában filmekből ismert. Ratner karrierje a #MeToo-botrányok miatt évekre parkolópályára került, azonban most újra reflektorfénybe kerülhet: hollywoodi beszámolók szerint már készül a Csúcsformában 4, Jackie Chan és Chris Tucker visszatérésével.

A projekt hátterében komoly iparági mozgások is állnak: az amerikai távközlési hatóság (FCC) nemrég jóváhagyott egy 8 milliárd dolláros összeolvadást a Paramount Global és a Skydance Media között. A megújult vállalatot David Ellison vezeti majd, akinek édesapja, Larry Ellison Donald Trump egyik szövetségese.

Donald Trump felesége tehát nemcsak visszatér a nyilvánosság elé, hanem saját filmes birodalmát is építi, a hollywoodi és politikai háttérmozgások pedig további izgalmakat ígérnek.

Melania Trump díjat kapott

Az Egyesült Államok first ladyje, Melania Trump a gyermekek védelméért és nemzetközi humanitárius tevékenységéért kapta a Fox Nation rangos elismerését.

Putyin levelet írt az amerikai first ladynek

Meglepő diplomáciai gesztus kavarta fel a nemzetközi közvéleményt: Melania Trump bejelentette, hogy levelet kapott Vlagyimir Putyintól.