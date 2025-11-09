Parókák, hamis rendszám és ezermérföldes út – ennek a 9 éves kislánynak az eltűnése az év legrejtélyesebb ügye

Melodee Buzzard eltűnése október 14-én került a rendőrség látókörébe, miután az iskolája jelentette, hogy a 9 éves lányt hetek óta nem látták a távoktatási programban sem. A Lompoc nevű kaliforniai város iskolája kérte a hatóságokat, hogy ellenőrizzék a családot — ám a házban csak az anya, Ashlee Buzzard tartózkodott, aki semmilyen hiteles magyarázatot nem adott gyermeke hollétére – írja a CNN.

A 9 éves kislány, akit utoljára októberben láttak — Melodee Buzzard eltűnése miatt országos hajtóvadászat indult Fotó:Illusztráció/Unplash

Melodee Buzzard eltűnése egy több államon átívelő úthoz és hamis rendszámokhoz köthető

A nyomozás szerint Melodee és édesanyja október 7-én hagyta el Kaliforniát egy bérelt, fehér Chevrolet Malibuval. Az autó három nap alatt több mint 1000 mérföldet tett meg, eljutva egészen Nebraska államig, majd visszatérve Kaliforniába – immár a gyermek nélkül.

A járművet közben hamis rendszámmal látták el: a kaliforniai 9MNG101 rendszám helyett New York-i HCG9677 tábla volt rajta. A rendőrség szerint ez tudatos próbálkozás volt a nyomok eltüntetésére.

Parókák és álruhák – hogy senki se ismerje fel őket

A rendőrség által közzétett felvételek szerint az anya és lánya különböző parókákat viseltek az út során: szőke, majd sötétebb hajjal jelentek meg a kamerák előtt.

A nyomozók szerint az álruhák célja az volt, hogy elkerüljék az azonosítást. Melodee nagymamája, Lilly Denes teljesen összetört, amikor meglátta a felvételeket:

Sokkot kaptam. Nem hittem el, hogy az unokám álruhában van” – nyilatkozta a CNN-nek.

Az anya börtönben, a kislány továbbra is eltűnt

Ashlee Buzzardot november elején hamis fogvatartás vádjával tartóztatták le, de az ügy nem közvetlenül kapcsolódik a kislány eltűnéséhez.

A rendőrség ugyanakkor megerősítette, hogy a nő nem működik együtt a hatóságokkal, és továbbra sem tudni, mi történt Melodee-val október 9-e után.

A FBI és a Santa Barbara megyei sheriff hivatal folytatja a kutatást, arra kérve az érintett államok lakóit, hogy nézzék át a biztonsági kameráikat az útvonal mentén.

Melodee nagymamája kétségbeesetten üzent a médián keresztül:

„Melodee, ha hallod ezt, szeretünk és várunk. Hívj fel, és érted megyek.”

A hatóságok jelenleg minden információt és bejelentést vizsgálnak, amely Melodee Buzzard eltűnésével kapcsolatos lehet.