Pokolgépes merénylet a világ egyik legforgalmasabb repülőtere ellen? Mutatjuk, mi történt pontosan

Pokolgépes fenyegetés miatt egy időre felfüggesztették a légi forgalmat a washingtoni Ronald Reagan Nemzeti Repülőtéren, amely az ország egyik legforgalmasabb légi kikötője - jelentették be szövetségi hatóságok kedden este – írja az MTI. Úgy tűnik, hogy valaki pokolgépes merénylettel fenyegette a repülőtér személyzetét és utasait.

Merénylet a nemzetközi repülőtér ellen? Vagy csak bombafenyegetés? Fotó: ANDREW THOMAS / NurPhoto

Merénylet vagy bombafenyegetés?

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter az X-en arról számolt be, hogy egy Houstonból a Washington környéki repülőtérre tartó United Airlines járatot fenyegettek meg azzal, hogy a fedélzetén bombát helyeztek el.

Az összes többi járatot várakoztatták, amíg az érintett repülőgép leszállt, és a légi kikötő egy távolabbi, elszigetelt részére irányították. A Boeing 737-es repülőgépen tartózkodó 89 utast és a hatfős személyzetet busszal átszállították a terminálra.

Az FBI tűzszerészei átvizsgálták a repülőgépet, de nem találtak robbanóanyagot.

Kedden volt egy másik hamis bombariadó is az Egyesült Államokban. A Delta Air Lines New York-i LaGuardia repülőtérről felszállni készülő járat utasainak kellett elhagyniuk a repülőgépet bombariadó miatt. A szakhatóságok itt sem találtak robbanóanyagot.

Bombafenyegetés Magyarországon

Magyarországon is történt már hasonló eset. Januárban bombariadó miatt ürítettek ki több iskolát Budapesten és országszerte. 268 intézmény kapott levelet, amelyben azzal fenyegetik meg őket, hogy bomba van az épületükben.