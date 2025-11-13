Megjelent Az ördög Pradát visel 2. első előzetese; Meryl Strepp keményebb, mint valaha

Az előzetesben Meryl Streep legendás karaktere, Miranda Priestly újra végigsétál a Runway magazin folyosóin a vörös tűsarkújában, hatalmából adódóan jeges, fölényes tekintettel, mint húsz éve. A kamera aztán az ikonikussá vált liftben kapja el a pillanatot, ahogy Anne Hathaway, vagyis Andy Sachs ismét találkozik egykori főnökével - hívta fel a figyelmet a Variety.

Meryl Streep és Anne Hathaway 20 év után újra együtt forgatott Az ördög Pradát visel 2-ben – Fotó: PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / Collection ChristopheL via AFP

Túl sokáig tartott

– mordul oda Miranda, miközben Andy csak sejtelmesen elmosolyodik és felveszi fekete napszemüvegét. A jelenet alig fél percig tart, mégis nosztalgia-hullámot indított el a rajongók körében.

Meryl Streep, azaz a filmbéli Miranda Priestly karrierje veszélybe kerül

A folytatás története szerint Miranda Priestly karrierje veszélybe kerül, ahogy a nyomtatott sajtó összeomlik a digitális világ térhódítása miatt. Ezúttal azonban a hatalmi harc nem a Runway folyosóin, hanem a reklámbevételért és befolyásért folyik – méghozzá Emily Charltonnal (Emily Blunt), aki már egy luxuscég nagyhatalmú vezetője, és akinek Miranda kénytelen lesz a kegyeit keresni.

Visszatérnek a régi kedvencek – és új sztárok is csatlakoznak

A rajongók örömére Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci egyaránt visszatérnek eredeti szerepeikben, de új arcokat is köszönthetünk. A hírek szerint Kenneth Branagh alakítja majd Miranda férjét, míg a Bridgerton-sztár Simone Ashley egyelőre titokzatos szerepben tűnik fel. A második részben szintén feltűnik Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux és Pauline Chalamet is, míg Patrick Brammall lesz Andy új szerelme.

A rajongók egyetlen nevet hiányolnak: Adrian Grenierét, aki az első részben Andy barátját, Nate-et alakította, ő azonban nem tér vissza a folytatásban.

A 2006-os Az ördög Pradát visel 326 millió dolláros (107,7 milliárd forintos) bevételt hozott világszerte, és máig az egyik legtöbbet idézett divatfilm. Meryl Streep legendás „That’s all” mondata és Anne Hathaway átalakulása ikonikussá vált a mozi rajongói számára. Most pedig – közel húsz év után – a történet újraindul, hogy megmutassa: az ördög nem visel farmert – csak Pradát.

