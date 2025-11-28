Savanyú a szőlő: Merz kiakadt Orbán Viktor moszkvai látogatása miatt

A német kancellár, Friedrich Merz november 28-án közölte, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Moszkvába utazott, hogy találkozzon az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal a Kremlben, az Európai Unió jóváhagyása és hivatalos tárgyalási mandátum nélkül.

Friedrich Merz német kancellár

Fotó: AFP

Orbán Viktor Moszkvában: Merz kiakadt

Merz szerint: „Orbán Viktor álláspontját már régóta ismerjük. Ez nem az első látogatása Moszkvában. Most is úgy utazik, hogy nincs európai mandátuma és jóváhagyásunk.”

Ugyanakkor a német kancellár hangsúlyozta, hogy Orbán mandátum nélküli látogatásában „nincs semmi rendkívüli”. Merz szerint a miniszterelnöknek saját elképzelése van az ukrajnai konfliktus lezárásáról.

Deák Dániel: Élmény nézni a vergődést

Élmény nézni: már korán reggel elkezdték a vergődést a balliberálisok Orbán Viktor moszkvai útja miatt: a Telex a bizonytalan számításaira hivatkozva azt írja, valójában már nem is kell orosz energia Magyarországnak, a 444 oroszpártinak bélyegzi a magyar kormányfőt, a HVG szerint pedig Európát és Ukrajnát akarja gyengíteni Orbán Viktor – írta Deák Dániel.

Hozzátette: Fáj nekik, hogy hiába írják már több mint egy évtizede, hogy Orbán Viktor elszigetelődött, a magyar kormányfő az egyetlen uniós vezető, akit szívesen látnak Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is, azaz minden nagyhatalommal jó a kapcsolata. Ezzel szemben Ursula von der Leyenéket egyik helyen sem látják szívesen.

Lehet Putyint nem szeretni, de ettől még ő Oroszország elnöke; ha békét akarunk — ami alapvető nemzeti érdek —, akkor vele is tárgyalni kell. Emellett Magyarország energiaellátása nélkülük nem megoldható, olcsó orosz energia nélkül nem biztosítható a rezsicsökkentés sem. Ez nem oroszpártiság, hanem a magyar nemzeti érdekek képviselete; Európát és Ukrajnát pedig az gyengíti, aki nem hajlandó szóba állni az egyik háborúzó féllel. Emiatt Ukrajna és az európai gazdaság is egyre rosszabb helyzetben van.

Egy biztos: ha valami miatt így vergődnek a balliberálisok, az jó Magyarországnak!