A szingapúri FoloToy cég Kumma nevű, mesterséges intelligencia által felszerelt maciját, valamint a vállalat többi MI-játékát visszavonták a forgalomból, miután az amerikai PIRG Education Fund kutatói aggodalmukat fejezték ki a játék nem megfelelő tartalmai miatt.

A mesterséges intelligencia veszélyes tanácsokat adott a gyerekeknek

Fotó: FoloToy

A beszélgető plüssmackó hajlamos volt szexuális témákat, valamint veszélyes instrukciókat adni, például gyufagyújtást ajánlott a gyerekeknek.

A 99 dolláros mackó GPT-4o chatbotot integrál, így képes volt hosszasan beszélgetni a tulajdonosával, és ilyenkor szexuális tartalmakat is felhozott a csevegés közben.

A PIRG kutatói szerint a játék nem rendelkezett megfelelő védelmi mechanizmusokkal – írja a CNN.

A mesterséges intelligencia veszélyes is lehet

Az egyik kutatói vizsgálat során a mackó például arról beszélt, hol találhatók kések a házban, és szexuális témák is szóba kerültek.

„Megdöbbentő volt látni, hogy milyen gyorsan tért rá egy szexuális témára, amit bevezettünk, majd részletesen bővítette azt, új fogalmakkal is kiegészítve” – írták a jelentésben.

A mackó még részletesen beszélt szexpozíciókról, szerepjátékokról, és akár a tanár-diák vagy szülő-gyermek kapcsolatot is felhozta saját kezdeményezésből.

Bár a kutatók szerint a gyerekek valószínűleg nem kezdeményeznek ilyen beszélgetéseket, mégis meglepő volt, hogy a játék ilyen hosszan és önállóan képes volt a témáról beszélni. A PIRG közleménye szerint az OpenAI felfüggesztette a szingapúri fejlesztőt a szabályzataik megsértése miatt.

