Karácsony közeledtével Kingston folyóparti sétányán egy hatalmas, ünnepi falfestmény tűnt fel a Côte Brasserie fölött – első ránézésre egy vidám, ünneplő tömeget ábrázol. Közelebbről megvizsgálva azonban kiderült, hogy a festményt mesterséges intelligencia készítette, az emberek és állatok eltorzult, groteszk alakokként jelennek meg – számol be a Daily Mail.

Mesterséges intelligencia készítette a karácsonyi falfestményt – Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Mesterséges intelligencia által készített festmény sokkolta Kingston lakóit

Az alkotás több groteszk jelenetet tartalmaz: madárfejű kutyák futnak a részben befagyott vízen, torz emberek eveznek tutajon kutyalábbal, és egy hóember-szerű figura emberi szemekkel és fogakkal gázol a vízen.

A festmény kb. 30 méter széles, és csak az egyik a Kingston Riverside Walkon felállított hatalmas illusztrációk közül.

Az éttermek, köztük a Côte Brasserie, nem rendeltek vagy hagytak jóvá semmit: a falfestményért az épület tulajdonosa felel. A közösségi médiában a kommentelők döbbenten reagáltak a torz képekre, sokan felháborodtak a látszólag hanyag kivitelezésen.

Bár sokakat megdöbbentett, néhány látogató morbid kíváncsisággal szemlélte az MI által generált káoszt.

Az eset jól mutatja, hogy a mesterséges intelligencia képes lenyűgöző vizuális tartalmak előállítására, de emberi ellenőrzés nélkül groteszk végeredményt hozhat.

A Coca-Cola is sikertelenül próbálkozott

A falfestmény esete nem az első alkalom, hogy a mesterséges intelligencia használata az ünnepi kampányokban vitát váltott ki: a Coca-Cola MI-alapú videógenerátorral készített karácsonyi reklámja már másodszor váltotta ki a rajongók haragját.

A múzeumokban is megjelent a mesterséges intelligencia

Egy kortárs művész, Elias Marrow titokban egy mesterséges intelligencia által készített alkotást akasztott fel a National Museum Cardiff falára. Az alkotást több száz látogató látta, mielőtt a múzeum személyzetének feltűnt volna.