Rendkívüli!

Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Mesterséges intelligencia készítette a képet, a múzeum személyzetének sem tűnt fel

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy kortárs művész gerillaakciója még a múzeum dolgozóit is meglepte. A látogatók szúrták ki, hogy a képet, ami titokban került a falra, valójában a mesterséges intelligencia készítette.
Egy kortárs művész, Elias Marrow titokban egy mesterséges intelligencia által készített alkotást akasztott fel a National Museum Cardiff falára. Az Empty Plate (Üres tányér) című kép egy iskolai egyenruhát viselő fiút ábrázol, kezében egy tányérral, és több száz látogató látta, mielőtt a múzeum személyzete felfedezte volna – számol be a BBC.

Mesterséges intelligencia segítségével készült festmény került a múzeum falára - Fotó: Unsplash

Mesterséges intelligencia a művészetben: nem mindenkit győzött meg

A látogatók vegyesen reagáltak a különös alkotásra. Egyesek először performanszművészetnek hitték, majd rájöttek, hogy valójában egy gerillaakcióról van szó. Egy írországi látogató például azon csodálkozott, hogy a kép minősége nem kiemelkedő, és nincs feltüntetve, hogy AI-generált, majd a múzeum személyzetéhez fordult, ám senki sem tudta, miről van szó vagy mikor került ki a falra. Marrow szerint az akció célja nem a zavarkeltés volt, hanem a részvétel engedély nélkül: 

Nem kérek engedélyt, de nem is okozok kárt

– mondta a művész, aki hozzátette, hogy a látogatók többsége pozitívan reagált, és fényképeket készített a műről.

Bár a kép mesterséges intelligenciával készült, Marrow először kézzel készítette el a vázlatot. A művész szerint a mesterséges intelligencia a művészi eszközök természetes fejlődésének része, és képességeinek korlátozása ellentétes lenne az általa vallott művészi elvekkel.

Új korszak a zeneiparban?

A Billboard beszámolója szerint az elmúlt hetekben legalább hat olyan előadó szerepelt a különböző zenei toplistáin, amelyek vagy részlegesen generatív mesterséges intelligenciát használtak a dalaik elkészítéséhez, vagy teljesen fiktív zenészek.

A YouTube is használja a mesterséges intelligenciát

A videómegosztó nemrég bejelentette, hogy a következő időszakban mesterséges intelligenciás képfelskálázás használatával minden alacsony felbontású videóból Full HD felbontásút készít majd.

 

