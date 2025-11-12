Óriási galibát csinált a mesterséges intelligencia az Egyesült Államokban. Az MI által generált hamis fotó komoly riadalmat keltett a texasi Bellaire High Schoolban, miután a közösségi médiában elterjedt egy kép, amelyen az iskola épülete lángokban áll.

Ezt az iskolát kellett kiüríteni hétfőn a mesterséges intelligencia miatt

Fotó: Bellaire High School / Facebook

A valóságban azonban szó sem volt tűzről – az eset mégis pánikot okozott és az tanulókat evakuálták. A történethez tartozik, hogy sok diák először azt hitte, csupán tűzriadó-gyakorlatról van szó, ám rövidesen elterjedt a fotó, amely szerint az iskola atlétikai részlegénél tűz ütött ki.

A képet több üzenetküldő alkalmazásban és közösségi oldalon is megosztották, így pillanatok alatt eljutott a diákokhoz és a szülőkhöz.

Az iskola vezetése közben üzenetben tájékoztatta a szülőket, hogy „füstöt észleltek az atlétikai részleg közelében”, ami csak tovább erősítette a pánikot – írja a Gizmodo.

Mindenkit átvert a mesterséges intelligencia

A helyi tűzoltóság és rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett. A Bellaire-i tűzoltók átvizsgálták az épületet, de semmilyen lángot vagy füstöt nem találtak az iskolában. Később kiderült, hogy a füstöt az egyik szekrény mögött húzódó hűtőberendezés szivárgása okozta, nem pedig tűz. A rendőrség a Facebookon közleményt adott ki:

Nincs tűz a Bellaire High Schoolban. Az interneten terjedő tűzesetről készült kép mesterséges intelligencia által generált hamisítvány – olvasható.

Baj tehát nem történt, de az eset újabb figyelmeztetésként szolgál arra, milyen gyorsan kelthet pánikot a mesterséges intelligencia által generált dezinformáció. Egyetlen hamis fotó elég volt ahhoz, hogy egy teljes iskola működése órákra leálljon, és a szülők, tanulók, valamint a hatóságok is valós vészhelyzetre reagáljanak.

